Punch Club 2: Fast Forward ile şampiyonluk yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?

Kemal Tavus - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk Punch Club oyunu sessiz sedasız çıkış yapmıştı ve fena olmayan bir başarıya imza atmıştı. Basit ama eğlenceli bir oyun olan Punch Club artık bir devam oyununa kavuştu. Lazy Bear Games tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayınlanan Punch Club 2: Fast Forward, 2023 yılında piyasaya çıktı.

İlk oyundan 7 yıl sonra çıkışını gerçekleştiren bu yapım piksel grafiklere sahip. Görsellik bakımından “80’ler cyberpunk’ı” diyebileceğimiz bir tarzı benimsemiş. Atmosfer bakımından çok ilgi çekici olan Punch Club 2: Fast Forward, 80’ler nostaljisi sevenleri mest eden bir yapım olmuş.

Kaynaklarınızı ve zamanınızı yönettiğiniz bu oyunda sürekli gelişmeye ve kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyorsunuz. Antrenman yapıp dövüşlere hazırlanın ve şampiyonluk yolculuğunuzda başınıza neler gelecek görün.

Punch Club 2 Fast Forward İndir

Siz de hemen Punch Club 2 Fast Forward indirin ve bu keyifli oyunu oynamaya başlayın. Usta bir dövüşçü olmak için kaynaklarınızı iyi yönetin, antrenman yapın ve şampiyon olmak için yumruklarınızı konuşturun.

Punch Club 2 Fast Forward Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10/11 (64-bit işletim sistemi gerekli)

: Windows 7/8/10/11 (64-bit işletim sistemi gerekli) İşlemci : Intel Core i3-7100, AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i3-7100, AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GT 1030, AMD Radeon R7 240 ya da eş değeri

: GeForce GT 1030, AMD Radeon R7 240 ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan