Recon Bolt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.20 MB
- Üretici Aristo Consulting GmbH
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Recon Bolt, Valorant oynayanların oyunda göremedikleri pek çok istatistiği gösteren ve Valorant hesabının uzaktan yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır.
Recon Bolt akıllı telefonlarda kullanabilen bir uygulamadır. Valorant oynayanlar Recon Bolt ile oyundaki pek çok işlemi akıllı telefonlarından yapabilir. Oyunda gözükmeyen detaylar, farklı özellikler ve uzaktan hesap kontrolü Recon Bolt üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Bilgisayarınızda olmadığınız zamanlarda Valorant’ta mücadele bulmak için Recon Bolt’u istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Son sürümüyle gelen Recon Bolt, Valorant hesabıyla senkronize şekilde çalışır.
Recon Bolt İndir
Recon Bolt ile akıllı telefonunuzdan bilgisayarınızın başında olmaya gerek kalmadan maç bulabilir ve katılabilirsiniz. Bilgisayara geçtiğiniz an Recon Bolt’un bulduğu maça devam edilir. Maçlara girerken karakter seçimi de uygulamadan yapılır. Bunlarla Valorant görevleri ve geçmiş maçlar istatistiksel olarak Recon Bolt’ta görüntülenir.
Valorant’ta sizinle birlikte oyun arayan kişilerin profilini Recon Bolt ile görebilirsiniz. Adları gizli kişiler bile ekranda gözükür. Ayrıca oyuncular düzenlenebilir ve yeniden sıralanabilir.
Recon Bolt Özellikleri
- Kendi ve rakiplerinizin maç geçmişini görün.
- Temsilcinizi her yerde seçebilirsiniz.
- Maçların istatistiklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyin.
- Dış görünüşü özelleştirin.
- Günlük teklifleri kontrol edin.
- Valorant görevlerini takip edin.
- Temsilciler ve Haritalar hakkında bilgi edinin.