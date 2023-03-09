Recon Bolt, Valorant oynayanların oyunda göremedikleri pek çok istatistiği gösteren ve Valorant hesabının uzaktan yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Yusuf Ekrem - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Recon Bolt akıllı telefonlarda kullanabilen bir uygulamadır. Valorant oynayanlar Recon Bolt ile oyundaki pek çok işlemi akıllı telefonlarından yapabilir. Oyunda gözükmeyen detaylar, farklı özellikler ve uzaktan hesap kontrolü Recon Bolt üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Bilgisayarınızda olmadığınız zamanlarda Valorant’ta mücadele bulmak için Recon Bolt’u istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Son sürümüyle gelen Recon Bolt, Valorant hesabıyla senkronize şekilde çalışır.

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Recon Bolt ile akıllı telefonunuzdan bilgisayarınızın başında olmaya gerek kalmadan maç bulabilir ve katılabilirsiniz. Bilgisayara geçtiğiniz an Recon Bolt’un bulduğu maça devam edilir. Maçlara girerken karakter seçimi de uygulamadan yapılır. Bunlarla Valorant görevleri ve geçmiş maçlar istatistiksel olarak Recon Bolt’ta görüntülenir.

Valorant’ta sizinle birlikte oyun arayan kişilerin profilini Recon Bolt ile görebilirsiniz. Adları gizli kişiler bile ekranda gözükür. Ayrıca oyuncular düzenlenebilir ve yeniden sıralanabilir.

Recon Bolt Özellikleri