Retouch APK, kullanıcılara yapay zeka desteği sunan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zeka araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz Retouch APK, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayrıntılı düzenleme seçeneğini kullanıcılara sunmaktadır. Fotoğraflarınızdaki arka planı kaldırabilir, nesneleri silebilir, yeni nesneler veya resimler ekleyebilir ve resimleri klonlayabilirsiniz.

Retouch APK, neredeyse her fotoğraf düzenleme uygulamasında bulunan özellikleri içerisinde barındırıyor. Kırpma, metin ekleme, renk tonu ayarlama, efekt ve filtre ekleme gibi basit şeyleri de yapabilirsiniz.

Yüzdeki lekeleri kolayca giderebilen Retouch uygulaması, onlarca rötuş seçeneğine sahiptir. Sivilce, kırışıklık, leke, akne ve yüzünüzdeki diğer sevmediğiniz noktaları rahatlıkla kapatabilirsiniz.

Retouch APK İndir

Görsellerinize eğlenceli bir hava katmak istiyorsanız, fotoğraflardaki kişilerin birden fazla klonunu oluşturabilirsiniz. Kendinizi fotoğrafa tek bir tuşla klonlayın, lekelerinizi giderin ve yaratıcı fotoğraflar oluşturun. Fotoğraflarınıza yeni bir yüz veya resim eklemek istiyorsanız, tam olarak istediğiniz kısımları kesip galerinizden fotoğraf yapıştırabilirsiniz. Kendinizi ünlü mekanlara, manzaralara veya ünlülerle birlikte aynı fotoğraflara ekleyin.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Retouch APK'yı indirerek, siz de fotoğraflarınızı yaratıcı bir şekilde düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm özellikleri basit bir şekilde kullanacak ve yüksek çözünürlükte dışa aktaracaksınız.