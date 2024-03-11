REVEIL
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.3 GB
- Üretici Daedalic Entertainment
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Hikayesini oyunculara tam olarak aktaran REVEIL, birinci şahıs psikolojik korku oyunları arasında yerini alıyor. Uyanın, bulmacaları çözün ve sırları ortaya çıkarın!
Oyuncuları birbirinden mükemmel atmosferik mekanlara sokan REVEIL oyununda, 60'lardan kalma sirk alanındaki bulmacaları çözüp gerçeği ortaya çıkarmanız gerekmektedir. Pixelsplit tarafından geliştirilip Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan bu oyun, aslında tam olarak bir birinci şahıs psikilojik gerilim oyunudur. Kapsamlı bir yürüme simülatörü de denebilir.
REVEIL'ın kendine özgü ve aynı zamanda iyi yansıtılmış bir hikayesi bulunuyor. Hiçbir şey hatırlamadan uyandığınız sirkte, dün gece ne olduğunu öğrenmeniz ve karşınıza çıkan bulmacaları çözmelisiniz. Karınız ve çocuğunuz dahil her şey aklınızdan silinmiş. Sadece sirkteki sahne işçisi olduğunuz zamanları hatırlamaktasınız. Gerçeklik ve hayal gücünüz arasında gidip gelirken, artık buna bir son vermeli ve tüm sırları ortaya dökmelisiniz.
Oyuncular, ortam atmosferi ve grafikleriyle gerçekçi bir havaya kapılacak. Küçük ayrıntılar, gitgide zorlu hale gelen psikolojik baskı ve dur durak bilmeyen bilmeceler ise, bu atmosferi güçlendiren yapılardandır.
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
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Oyundaki psikolojik yapı fazlasıyla iyi işlenmiş diyebiliriz. Korkmayacağınızı düşündüğünüz şeylerden gitgide daha da korkmaya başlayacaksınız. Bu da oyun atmosferinin oyuncuya iyi bir şekilde empoze edildiğinin göstergesidir.
Yeni ve farklı bir yapıda psikolojik korku oyunu arıyorsanız, kapsamlı bulmacalara ve bol bol ince ayrıntıya sahip olan REVEIL'ı indirebilirsiniz.
REVEIL Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i7-11370H / AMD Ryzen 7 3750H
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe / AMD RX Vega 10
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX compatible
- İlave Notlar: Full HD @ 30 FPS