Hikayesini oyunculara tam olarak aktaran REVEIL, birinci şahıs psikolojik korku oyunları arasında yerini alıyor. Uyanın, bulmacaları çözün ve sırları ortaya çıkarın!

Berkcan Aktürk - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncuları birbirinden mükemmel atmosferik mekanlara sokan REVEIL oyununda, 60'lardan kalma sirk alanındaki bulmacaları çözüp gerçeği ortaya çıkarmanız gerekmektedir. Pixelsplit tarafından geliştirilip Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan bu oyun, aslında tam olarak bir birinci şahıs psikilojik gerilim oyunudur. Kapsamlı bir yürüme simülatörü de denebilir.

REVEIL'ın kendine özgü ve aynı zamanda iyi yansıtılmış bir hikayesi bulunuyor. Hiçbir şey hatırlamadan uyandığınız sirkte, dün gece ne olduğunu öğrenmeniz ve karşınıza çıkan bulmacaları çözmelisiniz. Karınız ve çocuğunuz dahil her şey aklınızdan silinmiş. Sadece sirkteki sahne işçisi olduğunuz zamanları hatırlamaktasınız. Gerçeklik ve hayal gücünüz arasında gidip gelirken, artık buna bir son vermeli ve tüm sırları ortaya dökmelisiniz.

Oyuncular, ortam atmosferi ve grafikleriyle gerçekçi bir havaya kapılacak. Küçük ayrıntılar, gitgide zorlu hale gelen psikolojik baskı ve dur durak bilmeyen bilmeceler ise, bu atmosferi güçlendiren yapılardandır.

REVEIL İndir

Oyundaki psikolojik yapı fazlasıyla iyi işlenmiş diyebiliriz. Korkmayacağınızı düşündüğünüz şeylerden gitgide daha da korkmaya başlayacaksınız. Bu da oyun atmosferinin oyuncuya iyi bir şekilde empoze edildiğinin göstergesidir.

Yeni ve farklı bir yapıda psikolojik korku oyunu arıyorsanız, kapsamlı bulmacalara ve bol bol ince ayrıntıya sahip olan REVEIL'ı indirebilirsiniz.

REVEIL Sistem Gereksinimleri