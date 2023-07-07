Rumble APK, hem video izleyebildiğiniz, hem de kendi içeriklerinizi yayınladığınız bir video platformudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rumble APK, bir video izleme ve paylaşma uygulaması olmakla birlikte, sizin de yakından bildiğiniz Youtube ve Twitch gibi birçok platforma da alternatif olabilecek düzeyde.

İçerisinde her türden video barındıran Rumble'da, aynı zamanda canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Youtube'dan örnek olarak Rumble'da da, kendinize ait bir kanal oluşturarak, ilgi alanınıza göre hem video yayınlayıp, hem de canlı yayın ile izleyicilerle buluşabiliyorsunuz.

Basit arayüzü ile birlikte kullanıcıyı sıkmayan bir yapıya sahip olan Rumble, diğer uygulamaların aksine para kazanmanız daha erken açıyor ve para kazanmanızı açmanız için çok fazla görüntülenme almanıza ihtiyaç kalmıyor.

Rumble APK İndir

Rumble APK ücretsiz olmasıyla birlikte, videolarınızı 1080p, 720p, 480p ve 360p şeklinde yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kullanıcıların Rumble'dan parak kazanmak için, 1.000 abone ve 4.000 saat izlenme süresine ulaşmaları gerekmektedir.

Evet, siz de Youtube veya bir başka video platformlarına alternatif arıyorsanız Rumble APK indirin ve hem içeriklerinizi oluşturup para kazanın, hem de bulunan videolarla keyifli vakit geçirin.

Rumble APK Özellikleri