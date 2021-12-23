Savaş Oyunları APK Android telefonlarda Türkçe olarak oynanabilen ücretsiz online savaş strateji oyunu.

Erkan Calp - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

War Game APK, Android telefonda savaş oyunları oynamayı sevenlere tavsiyemizdir.

Savaş Oyunları APK İndir

Evil Grog Games tarafından geliştirilen War Game, online savaş strateji oyunu olarak Android Google Play’de yer alan iyi bir yapım. En iyi savaş oyunları arasında olan War Game’de Dünya savaş ve kaosa sürüklenmiş durumda. İttifakınızı tek bayrak altında birleştirip düşmanlarınızı alt edeceksiniz.

War Game’de savaştan etkilenen kurgusal ama yakın bir gelecekte ulusunuzun ordusunun generali olarak oynuyorsunuz. Komutan ve taktikçi olarak yeteneklerinizi göstereceksiniz. Sizi Dünyanın dört bir anında götürecek görevleri deneyimleyeceksiniz. Gücünüzü diğer oyunculara karşı ölçecek veya onların yanında savaşacaksınız ve güçlü bir ittifak kuracaksınız. Ordunuzun ne kadar güçlü olacağı size bağlı.

Güçlerinizi savaşa sokarak düşmanlarınızı durduracak, alt edeceksiniz. Bu online oyunda kazanacak bir strateji keşfedin ve birliklerinizi güvende tutun. Gerçekçi ve modern savaş ortamı sizi cesur askerler, durdurulamaz tanklar ve uçak filosunun yağdıran ölümlerinden oluşan bir ordunun lideri olarak konumlandırılıyor. Bu askeri gücü kullanın ve karşınızdakileri yok edin!

Yeni grup sistemi, aylık ödüller için üç rakip gruptan birine katılmanızı sağlıyor. Yalnızca General olarak değil, aynı zamanda grup içinde de seviye atlatarak düşmanlarınızı yenmek için size daha fazla güç verir.

Dünya genelinde 160’tan fazla görev

İdeal taktiği planlamak için çok sayıda ve değişken birim türü

Diğer oyunculara karşı zorlu savaşlar

Birden fazla oyuncu arasında ittifak savaşı

Hızlı ve kolay oyun girişi

Harika oyun derinliği

Birliğinize güç toplayın, diğer ulusları yenin ve Dünya hakimiyetini elinize geçirin.