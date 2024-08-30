Sidecar Evolution 2024, 110 yıllık araçları içerisinde barındıran bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız bir yapımcı tarafından geliştirilen Sidecar Evolution 2024, eski tarzdaki araçları yeni sistemli yarışlarla buluşturan bir yarış oyunudur diyebiliriz. Sepetli motorlarla yarışacaksınız. 39 oyuncuya kadar destekleyen bu oyunda, aracınızı her araziye göre geliştirin, yenilerinin kilidini açın ve tatmin edici fizik yapısıyla yarışmaya başlayın!

110 yıllık tarihi araçları içerisinde barındıran Sidecar Evolution 2024, farklı geliştirmeleri ve içerikleri içerisinde barındırmaktadır. İlk başta değişik bir araç olarak gözükse de, kontrollere alışmanız fazla zamanınızı almayacaktır.

Sidecar Evolution 2024'te, gerçekçi bir fizik yapısı olduğunu unutmayın. Ani hareketlerinizde savrulabilir ve yarıştan ayrılabilirsiniz. Esas olarak oyuncuların eğlencesine önem veren geliştirici, kısa ve dinamik yarışları oyununda bulunduruyor diyebiliriz.

Sidecar Evolution 2024 İndir

Aracınızı ve sürücünüzü istediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz. Motosikletinizi herhangi bir renkle kaplayabilir ve mevcut desenlerden birini kullanabilirsiniz.

Liderlik tabloları, günlük görevler, istatistikler ve kazandığınız başarımlar, oyunun ana ekranından erişilebilir durumadır. Günlük görevlerinizi yapabilir veya arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Her yarıştan sonra istatistiklerinizi de istediğiniz gibi görüntüleyebilirsiniz.

Siz de Sidecar Evolution 2024 indirin ve 39 oyuncuya kadar gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayın!

Sidecar Evolution 2024 Sistem Gereksinimleri