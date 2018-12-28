Sixt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22
- Üretici Sixt
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Sixt uygulamasını kullanarak araç kiralamak için rezervasyon yapabilir ve teslim noktasından anında alabilirsiniz.
Sixt uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden araç kiralayabilmeniz mümkün.
Popüler araç kiralama uygulamalarından biri olan Sixt, Türkiye dahil birçok ülkede araç kiralama hizmeti sunuyor. Ticari ve kamyon kategorileri de sunan Sixt uygulamasında, kiralamak istediğiniz aracı seçtikten sonra gerekli işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Esnek ve ön ödemeli fiyatlar sunan Sixt uygulamasında, filtreleme seçeneklerini kullanarak en uygun araçları listeleyebiliyorsunuz.
Size en yakın Sixt ofislerini de gösteren Sixt uygulamasında, teslim alma işlemlerinizi kolaylaştırmak adına üretilen barkodu gösterebiliyorsunuz. Rezervasyonlarınızı da kolayca takip edebileceğiniz Sixt uygulamasında, geçmiş rezervasyonlarınızı da inceleyebiliyorsunuz. Rezervasyon iptal seçenekleri de sunan Sixt uygulamasında, merak ettikleriniz için müşteri hizmetlerine ulaşabileceğiniz gibi teknik destek de alabiliyorsunuz. Eğer siz de hızlı ve kolay bir şekilde araç kiralamak istiyorsanız, Sixt uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Sixt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2
- DOSYA BOYUTU 138.7 MB
- Üretici Sixt
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Sixt uygulaması ile akıllı telefonlarınız üzerinden dilediğiniz aracı kiralayabilirsiniz.
Kiralık araca ihtiyaç duyduğunuzda hızlı ve kolay bir şekilde rezervasyon yapmak istiyorsanız Sixt uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Araç kiralama uygulaması olarak öne çıkan Sixt uygulaması, dilediğiniz zaman pratik bir şekilde araç rezervasyonu yapabilmenizi sağlıyor. En uygun aracı bulabilmek için filtreleme seçeneklerini kullanabileceğiniz Sixt uygulamasında, ticari ve kamyon kategorilerine de göz atabilirsiniz. Esnek ve ön ödemeli fiyat seçenekleri sunan uygulamada, aracı teslim alma işlemlerinizi kolaylaştırmak için rezervasyon sonrasında üretilen barkodu kullanabilirsiniz.
Size en yakın Sixt ofislerini de gösteren uygulamada, çeşitli aksaklıklar veya plan değişiklikleri durumunda rezervasyonunuzu iptal etme seçeneği de sunuluyor. Müşteri hizmetlerine de kolayca ulaşabileceğiniz Sixt uygulamasında, rezervasyonlarınız hakkında bilgi alabileceğiniz gibi teknik destek de alabilirsiniz. Eğer siz de hızlı ve güvenli bir şekilde araç kiralamak isterseniz, Sixt uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.