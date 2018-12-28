Sixt uygulamasını kullanarak araç kiralamak için rezervasyon yapabilir ve teslim noktasından anında alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 7 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sixt uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden araç kiralayabilmeniz mümkün.

Popüler araç kiralama uygulamalarından biri olan Sixt, Türkiye dahil birçok ülkede araç kiralama hizmeti sunuyor. Ticari ve kamyon kategorileri de sunan Sixt uygulamasında, kiralamak istediğiniz aracı seçtikten sonra gerekli işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Esnek ve ön ödemeli fiyatlar sunan Sixt uygulamasında, filtreleme seçenekleri ni kullanarak en uygun araçları listeleyebiliyorsunuz.

Size en yakın Sixt ofislerini de gösteren Sixt uygulamasında, teslim alma işlemlerinizi kolaylaştırmak adına üretilen barkodu gösterebiliyorsunuz. Rezervasyonlarınızı da kolayca takip edebileceğiniz Sixt uygulamasında, geçmiş rezervasyonlarınızı da inceleyebiliyorsunuz. Rezervasyon iptal seçenekleri de sunan Sixt uygulamasında, merak ettikleriniz için müşteri hizmetlerine ulaşabileceğiniz gibi teknik destek de alabiliyorsunuz. Eğer siz de hızlı ve kolay bir şekilde araç kiralamak istiyorsanız, Sixt uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.