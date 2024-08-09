Spelunky indirin ve roguelike mekanikleri ile bezenmiş bu mağara keşfi oyununda yeteneklerinizi ve sabrınızı sınayın.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Spelunky Mossmouth tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir roguelike platform oyunudur. İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen oyun, kendine has oyun mekanikleri ve rastgele oluşturulmuş seviyeleriyle dikkat çekmiştir. Spelunky oyuncuları zorlu bir mağara sisteminde hazine arayan bir kaşifin yerine koyar.

Spelunky roguelike unsurlarıyla dikkat çeken, yüksek zorluk seviyesi ve benzersiz oyun döngüsü sunan bir platform oyunudur. Oyuncular her biri farklı temalara sahip çeşitli mağara seviyelerini keşfetmeye çalışırken hazine toplar, düşmanları yener ve tuzaklardan kaçarlar. Oyunun her seferinde rastgele oluşturulan seviyeleri her oynanışta farklı bir deneyim sunar. Bu da oyunun tekrar oynanabilirlik değerini artırır ve oyunculara her seferinde yeni bir meydan okuma sağlar.

Spelunky’nin temel amacı, mümkün olduğunca çok hazine toplamak ve sağ salim mağaraların derinliklerine ulaşmaktır ancak her adımda tehlikeler ve tuzaklar mevcuttur. Oyuncular düşman yaratıklardan kaçarken ya da onları yok etmeye çalışırken dikkatli olmalı ve çevresini dikkatlice kullanmalıdır.

Spelunky hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları destekler. Çok oyunculu modda, oyuncular birlikte çalışarak mağaraları keşfedebilir veya birbirleriyle yarışarak en çok hazineyi toplamaya çalışabilir. Spelunky retro grafik stili ve basit ama etkileyici animasyonlarıyla nostaljik bir deneyim sunar.

Spelunky İndir

Tehlikeli mağaralarda hazineler ve tuzaklarla dolu bir macera için hemen Spelunky indirin.

Spelunky Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8

: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.8GHz veya eş değer işlemci

: Intel Core 2 Duo 2.8GHz veya eş değer işlemci Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 3D ekran kartı

: 3D ekran kartı DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama : 200 MB kullanılabilir alan

: 200 MB kullanılabilir alan Ek Notlar: Xbox 360 kumandası veya diğer Xİnput uyumlu kumanda