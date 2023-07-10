Nostaljiye hazır mısınız? Star Wars Tie Fighter’ı hemen oynayın ve bir uzay simülasyonu nasıl yapılır görün.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

1994 yılında Totally Games tarafından geliştirilen ve LucasArts tarafından yayınlanan Star Wars Tie Fighter, kendi dönemi için oldukça önemli bir yapımdır. Bir uzay simülasyonu olan Star Wars Tie Fighter bu türün sevdalıları için bulunmaz bir yapımdır.

Star Wars Tie Fighter, orijinal Star Wars üçlemesinde İmparatorluğun tarafını seçen oyuncular için heyecan verici bir oyun deneyimi sunuyor. Öyle ki oyuncular İmparatorluk'un pilot eğitim programına katılarak çeşitli görevlerde yer alabiliyor ve İmparatorluk'u desteklemek için İmparatorluk düşmanlarına karşı savaşabiliyor.

Star Wars Tie Fighter Special Edition, orijinal oyuna ek olarak ekstra içerik ve geliştirmeler içerir. Special Edition; daha yüksek çözünürlük, geliştirilmiş grafikler, yeniden düzenlenmiş ses efektleri ve müzikler gibi görsel ve işitsel iyileştirmeler sunuyor.

STAR WARS: TIE Fighter Special Edition İndir

Hemen Star Wars Tie Fighter indirin ve bu uzay simülasyonunun içine dalın. Sizi adeta geçmişe ışınlayacak olan bu oyun Star Wars fanatiklerinin 1 numaralı oyunlarından biridir.

STAR WARS: TIE Fighter Special Edition Sistem Gereksinimleri