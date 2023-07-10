Star Wars Tie Fighter
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 406.00 MB
- Üretici Totally Games
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Nostaljiye hazır mısınız? Star Wars Tie Fighter’ı hemen oynayın ve bir uzay simülasyonu nasıl yapılır görün.
1994 yılında Totally Games tarafından geliştirilen ve LucasArts tarafından yayınlanan Star Wars Tie Fighter, kendi dönemi için oldukça önemli bir yapımdır. Bir uzay simülasyonu olan Star Wars Tie Fighter bu türün sevdalıları için bulunmaz bir yapımdır.
Star Wars Tie Fighter, orijinal Star Wars üçlemesinde İmparatorluğun tarafını seçen oyuncular için heyecan verici bir oyun deneyimi sunuyor. Öyle ki oyuncular İmparatorluk'un pilot eğitim programına katılarak çeşitli görevlerde yer alabiliyor ve İmparatorluk'u desteklemek için İmparatorluk düşmanlarına karşı savaşabiliyor.
Star Wars Tie Fighter Special Edition, orijinal oyuna ek olarak ekstra içerik ve geliştirmeler içerir. Special Edition; daha yüksek çözünürlük, geliştirilmiş grafikler, yeniden düzenlenmiş ses efektleri ve müzikler gibi görsel ve işitsel iyileştirmeler sunuyor.
STAR WARS: TIE Fighter Special Edition İndir
Hemen Star Wars Tie Fighter indirin ve bu uzay simülasyonunun içine dalın. Sizi adeta geçmişe ışınlayacak olan bu oyun Star Wars fanatiklerinin 1 numaralı oyunlarından biridir.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
STAR WARS: TIE Fighter Special Edition Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: 3D graphics card compatible with DirectX 7 (DirectX 9 recommended)
- Depolama: 406 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Bu oyunun 1998 yılındaki Windows versiyonu kontrolcü ya da joystick gerektiriyor. 1994 versiyonu klavye ve mouse ile oynanabilir.