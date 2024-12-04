Steel Swarm: APOCALYPSE
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Clay Token Game Studio
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Steel Swarm: APOCALYPSE ile benzersiz bir MOBA deneyimi sizleri bekliyor. Hemen indir ve bu eşsiz savaşa katıl!
Türk firması olan Clay Token Game Studio tarafından geliştirilen Steel Swarm: APOCALYPSE yeni nesil bir MOBA. Oynaması ücretsiz olan Steel Swarm: APOCALYPSE, birbirinden farklı tanklardan birini seçerek oynadığınız bir yapım.
Diğer pek çok MOBA’da olduğu gibi 3 farklı koridora sahip bu 5v5 oyunda amacımız karşı takımın üssünü yok etmek.
Farklı mekanikleri ve ilgi çekici oynanışı ile öne çıkan Steel Swarm: APOCALYPSE, farklı bir MOBA deneyimi arayanlar için ideal bir yapım. Eğer DotA 2 ve LoL gibi oyunlara alternatif bir şeyler arıyorsanız Steel Swarm: APOCALYPSE tam size göre.
Steel Swarm: APOCALYPSE İndir
Steel Swarm: APOCALYPSE indirmek için acele edin. Steel Swarm: APOCALYPSE playtest aşamasında ve sınırlı bir süre için herkesin beğenisine sunulmuş durumda. Hemen yerinizi alın ve yeni nesil bir MOBA nasıl olurmuş hemen öğrenin.
Steel Swarm: APOCALYPSE Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 10 ve üzeri
- İşlemci: Intel 6. nesil (Skylake) veya Amd Ryzen 1. nesil veya daha yeni
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Tekrar oynanabilirliği yüksek
Konsept ve tasarım hoş
Potansiyel vadeden güçlü bir yapım
Oyun mekanikleri keyifli
Türkçe dil desteği
HUD gelişmeli
Sesler değişmeli ve gelişmeli