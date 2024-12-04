Steel Swarm: APOCALYPSE ile benzersiz bir MOBA deneyimi sizleri bekliyor. Hemen indir ve bu eşsiz savaşa katıl!

Kemal Tavus - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk firması olan Clay Token Game Studio tarafından geliştirilen Steel Swarm: APOCALYPSE yeni nesil bir MOBA. Oynaması ücretsiz olan Steel Swarm: APOCALYPSE, birbirinden farklı tanklardan birini seçerek oynadığınız bir yapım.

Diğer pek çok MOBA’da olduğu gibi 3 farklı koridora sahip bu 5v5 oyunda amacımız karşı takımın üssünü yok etmek.

Farklı mekanikleri ve ilgi çekici oynanışı ile öne çıkan Steel Swarm: APOCALYPSE, farklı bir MOBA deneyimi arayanlar için ideal bir yapım. Eğer DotA 2 ve LoL gibi oyunlara alternatif bir şeyler arıyorsanız Steel Swarm: APOCALYPSE tam size göre.

Steel Swarm: APOCALYPSE İndir

Steel Swarm: APOCALYPSE indirmek için acele edin. Steel Swarm: APOCALYPSE playtest aşamasında ve sınırlı bir süre için herkesin beğenisine sunulmuş durumda. Hemen yerinizi alın ve yeni nesil bir MOBA nasıl olurmuş hemen öğrenin.

Steel Swarm: APOCALYPSE Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 10 ve üzeri

: 10 ve üzeri İşlemci : Intel 6. nesil (Skylake) veya Amd Ryzen 1. nesil veya daha yeni

: Intel 6. nesil (Skylake) veya Amd Ryzen 1. nesil veya daha yeni Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

: 3 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu