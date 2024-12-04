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Steel Swarm: APOCALYPSE

Steel Swarm: APOCALYPSE

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 2.93 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Clay Token Game Studio
  • İndir

Steel Swarm: APOCALYPSE ile benzersiz bir MOBA deneyimi sizleri bekliyor. Hemen indir ve bu eşsiz savaşa katıl!

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Türk firması olan Clay Token Game Studio tarafından geliştirilen Steel Swarm: APOCALYPSE yeni nesil bir MOBA. Oynaması ücretsiz olan Steel Swarm: APOCALYPSE, birbirinden farklı tanklardan birini seçerek oynadığınız bir yapım. 

Diğer pek çok MOBA’da olduğu gibi 3 farklı koridora sahip bu 5v5 oyunda amacımız karşı takımın üssünü yok etmek.

Farklı mekanikleri ve ilgi çekici oynanışı ile öne çıkan Steel Swarm: APOCALYPSE, farklı bir MOBA deneyimi arayanlar için ideal bir yapım. Eğer DotA 2 ve LoL gibi oyunlara alternatif bir şeyler arıyorsanız Steel Swarm: APOCALYPSE tam size göre.

Steel Swarm: APOCALYPSE İndir

Steel Swarm: APOCALYPSE indirmek için acele edin. Steel Swarm: APOCALYPSE playtest aşamasında ve sınırlı bir süre için herkesin beğenisine sunulmuş durumda. Hemen yerinizi alın ve yeni nesil bir MOBA nasıl olurmuş hemen öğrenin.

Steel Swarm: APOCALYPSE Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: 10 ve üzeri
  • İşlemci: Intel 6. nesil (Skylake) veya Amd Ryzen 1. nesil veya daha yeni
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu
ARTILAR

Tekrar oynanabilirliği yüksek

Konsept ve tasarım hoş

Potansiyel vadeden güçlü bir yapım

Oyun mekanikleri keyifli

Türkçe dil desteği

EKSİLER

HUD gelişmeli

Sesler değişmeli ve gelişmeli