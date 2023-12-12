Büyülü hikaye kitabını kullanarak bulmacaları çözdüğünüz Storyteller APK'da, olay örgüsüne şekil verin ve benzersiz hikayeler yaratın.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sadece Netflix üyelerine özel olarak karşımıza çıkan Storyteller APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir hikaye oluşturma oyunu diyebiliriz. Olay örgüsünü tamamen siz oyuncuların hazırladığı bu bulmaca oyununda, verilen tüm olayları birleştirerek bir anlatı ortaya çıkarmalısınız. Başlık, karakter ve olayları birbirine bağlayarak benzersiz hikayeler yaratın ve kitabı tamamlayın.

Büyü dolu hikaye kitabınızda sizlere çokça olay, karakter ve başlık verilecektir. Her bir bölümde kendi hikayenizi yazmanız ve bir sonraki bulmaca için hazırlanmanız gerekiyor. Fantastik öykülerden ilham alınan karakter kadrosuyla beraber, her türden hikayeyi yazın ve gizli başarıları kazanın.

Storyteller APK İndir

Bu tür hikaye oluşturma ve bulmaca oyunlarından zevk alan bir kullanıcıysanız, kesinlikle Storyteller APK'yı indirmelisiniz. Oyun aslında her ne kadar sizi serbest bıraksa da, tam olarak öyle olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Oluşturmanız gereken hikayelerin çoğu önceden belli ve oyun size ipucu vererek doğru hikayeyi oluşturmanızı sağlıyor. Doğru hikayeyi oluşturarak çeşitli bulmacaları tamamlayın ve Storyteller unvanına sahip olun.

Hikayelerin boşluklarını doldurun ve serüvenin sonuna ulaşın. Zorlandığınız anlarda kitabın rehberliğini kullanın, olay örgüsüne şekil verin ve yeni hikayeler yaratabilmeyi öğrenin.