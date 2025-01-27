Streamer Simulator 2 APK, kendi kanalınızı oluşturup yayın yapabileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi canlı yayın kariyerinizi konu alan Streamer Simulator 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir simülasyon oyunudur. Bir yayıncının hayatını mobil cihazlarınızda canlandıracak ve takipçi sayınızı giderek artırmaya çalışacaksınız. Yayınlar açın, kalitenizi geliştirin ve yayıncılar arasında zirveye tırmanın.

Halihazırda çeşitli platformlardaki yayıncıları izliyorsanız, içeriklere ve bağış sistemine hakimsiniz demektir. Streamer Simulator 2 APK, gerçek hayattaki yayın sistemini tamamen içerisinde barındırmaktadır.

Yayın açmadan önce profilinizi oluşturmalı ve trend olan içeriklerden haberdar olmalısınız. İster oyun yayınları yapın, isterseniz de IRL içeriklerini izleyicilere sunun. Yayınlarınızın başarılı gidişatına göre izleyicilerden bağış alabilir, takipçi kazanabilir ve izleyici kitlenizi artırabilirsiniz.

Streamer Simulator 2 APK İndir

Streamer Simulator 2 sadece yayıncı simülatörü değil, aynı zamanda yayın dışındaki yaşamınızı da konu almaktadır. Başarılı bir yayıncı olma yolunda servetinizi de artıracaksınız. Paranızı doğru harcayıp servetinizi milyonlara çıkarabilir veya lüks araçlar satın alarak hemen harcayabilirsiniz.

Yayın sırasındaki kötü yorumları aldırış etmeden devam etmelisiniz. O an popüler olan içerikleri izleyicilere sunarak, kötü yorumlara maruz kalmaz ve kitlenizi mutlu edebilirsiniz.

Streamer Simulator 2 APK'da, yayın dışında çeşitli girişimlerde bulunun. Kanalınıza özgün olan giysileri, bardakları ve çeşitli eşyaları satarak para kazanabilirsiniz. Siz de Streamer Simulator 2 APK indirin ve mobil cihazlarınızda eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Streamer Simulator 2 Oyunu Özellikleri