SUPERVIVE
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Theorycraft Games
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SUPERVIVE, MOBA ve Battle Royale türlerini birleştiren ücretsiz bir kahraman nişancı oyunudur. Hemen indir, kaotik savaş alanına katıl!
Theorycraft Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan SUPERVIVE, MOBA, Battle Royale ve kahraman nişancı türlerini bir araya getiren, ücretsiz oynanabilen bir aksiyon oyunudur. 20 Kasım 2024'te erken erişim olarak piyasaya sürülen oyun, oyunculara hızlı tempolu ve stratejik bir savaş deneyimi sunuyor.
SUPERVIVE, oyunculara gökyüzünde geçen kaotik bir savaş alanında, zıplama, süzülme, ateş etme, yumruk atma, patlatma ve düşmanları yere serme gibi çeşitli hareketlerle rakiplerini alt etme imkanı tanıyor. Oyun, üçlü takımlar halinde Battle Royale, 4v4 Arena ve özel oyun lobileri gibi çeşitli modlar sunuyor. Her maçta, oyuncular farklı yeteneklere sahip 18'den fazla avcı karakterden birini seçerek stratejik avantaj elde edebiliyorlar.
Oyunda düşmanları nükleer saldırılarla yok etmek, lazerlerle vurmak, zamanı geri almak veya bir ağaca dönüşmek gibi birçok farklı güç ve ekipman seçeneği bulunuyor. Her maçta oyuncular bu güçleri ve ekipmanları toplayarak mükemmel yapıyı oluşturabilirler. Ayrıca oyunda asla pes etmemeniz gerektiğini vurgulayan bir mekanik bulunuyor; çünkü her zaman geri dönüp kazanma şansınız var.
SUPERVIVE İndir
MOBA ve Battle Royale türlerini birleştiren SUPERVIVE’i indirin ve daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir oyunu deneyimleyin.
SUPERVIVE Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit build 1909.1350 ya da daha iyisi
- İşlemci: Intel i5-4440 (3.1GHz) - AMD Ryzen 3 3100 (3.6GHz) - 4 fiziksel çekirdek
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 980ti ya da eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Eğlenceli oynanış
İki farklı oyun türü güzel bir şekilde birleştirilmiş