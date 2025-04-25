SUPERVIVE, MOBA ve Battle Royale türlerini birleştiren ücretsiz bir kahraman nişancı oyunudur. Hemen indir, kaotik savaş alanına katıl!

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Theorycraft Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan SUPERVIVE, MOBA, Battle Royale ve kahraman nişancı türlerini bir araya getiren, ücretsiz oynanabilen bir aksiyon oyunudur. 20 Kasım 2024'te erken erişim olarak piyasaya sürülen oyun, oyunculara hızlı tempolu ve stratejik bir savaş deneyimi sunuyor.

SUPERVIVE, oyunculara gökyüzünde geçen kaotik bir savaş alanında, zıplama, süzülme, ateş etme, yumruk atma, patlatma ve düşmanları yere serme gibi çeşitli hareketlerle rakiplerini alt etme imkanı tanıyor. Oyun, üçlü takımlar halinde Battle Royale, 4v4 Arena ve özel oyun lobileri gibi çeşitli modlar sunuyor. Her maçta, oyuncular farklı yeteneklere sahip 18'den fazla avcı karakterden birini seçerek stratejik avantaj elde edebiliyorlar.

Oyunda düşmanları nükleer saldırılarla yok etmek, lazerlerle vurmak, zamanı geri almak veya bir ağaca dönüşmek gibi birçok farklı güç ve ekipman seçeneği bulunuyor. Her maçta oyuncular bu güçleri ve ekipmanları toplayarak mükemmel yapıyı oluşturabilirler. Ayrıca oyunda asla pes etmemeniz gerektiğini vurgulayan bir mekanik bulunuyor; çünkü her zaman geri dönüp kazanma şansınız var.

SUPERVIVE İndir

MOBA ve Battle Royale türlerini birleştiren SUPERVIVE’i indirin ve daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir oyunu deneyimleyin.

SUPERVIVE Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit build 1909.1350 ya da daha iyisi

: Windows 10 64-bit build 1909.1350 ya da daha iyisi İşlemci : Intel i5-4440 (3.1GHz) - AMD Ryzen 3 3100 (3.6GHz) - 4 fiziksel çekirdek

: Intel i5-4440 (3.1GHz) - AMD Ryzen 3 3100 (3.6GHz) - 4 fiziksel çekirdek Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 980ti ya da eş değeri

: GeForce GTX 980ti ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 8 GB kullanılabilir alan