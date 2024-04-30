Amerika'nın yeni başkanı olmak için yola çıktığınız The Political Machine 2024'te, seçim kampanyanızı yürütün ve seçmenlerden oy kazanmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Siyasi bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan The Political Machine 2024'te, Amerikalı seçmenlerin oylarını kazanmaya çalışın ve bilgisayara karşı tek oyunculu bir şekilde mücadele edin. Oyunun temel mantığı aslında çok basittir. Siyasi bir seçim için adaylığınızı koyup, seçmenlerden oy almaya çalışıyorsunuz.

The Political Machine'de, ilk olarak partiniz içinde adaylığa isminizi yazdırmanız gerekecektir. Seçim günü yaklaşırken partinizin aday sıfatına sahip olmak için diğer adaylara karşı yarışın ve başkanlığa isminizi yazdırın.

Kapsamlı bir strateji deneyimi sunan bu oyun, farklı özellikleri ve seçim kampanyalarını içerisinde barındırıyor. En ince ayrıntısına kadar seçim anlarını yaşayabilirsiniz. Etkili konuşmalar yapın, siyasi eylem kartlarını kullanın ve özel kampanya merkezleri oluşturarak seçim stratejinizi geliştirin.

The Political Machine 2024 İndir

Seçim kampanyasını yürütürken bütçenizi de takip etmeniz gerekiyor. Reklamlar, ülke çapında kampanyalar ve afişler için paraya ihtiyacınız olacaktır. Rakibinizi önüne geçmek istiyorsanız, oyundaki her detayı üst seviyelerde tutmalısınız.

Siz de The Political Machine 2024 indirin ve Amerika'nın yeni başkanı olmak için mücadele verin!

The Political Machine 2024 Sistem Gereksinimleri