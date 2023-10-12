Train Sim World 2 ile hayalinizdeki gibi tren sürebileceksiniz. Train Sim World 2 indirin ve raylı sistemler dünyasına dalın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dovetail Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Train Sim World 2 2020 yılında yayınlandı. En kapsamlı tren simülasyonu oyunlarından biri olan Train Sim World 2 size benzersiz bir tecrübe sunacak.

İlk oyunun üzerine koyarak hem grafiksel hem de oynanış olarak çok daha gelişmiş bir oyun olan Train Sim World 2, 50’den fazla DLC’ye sahiptir. Çıkışından sonra sürekli yeni içerikler eklenen bu oyunda pek çok farklı tren ve rota bulunuyor.

Train Sim World 2 İndir

Siz de hemen Train Sim World 2 indirin ve bu benzersiz tren simülasyonunu deneyimlemeye başlayın.

Train Sim World 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 ya da Windows 10

: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 ya da Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon R9 270 2 GB VRAM ya da daha fazlası

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon R9 270 2 GB VRAM ya da daha fazlası DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX uyumlu

: DirectX uyumlu İlave Notlar: Fare ve klavye veya Xbox kumandası gerektirir