Train Sim World 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20000.00 MB
- Üretici Dovetail Games
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Train Sim World 2 ile hayalinizdeki gibi tren sürebileceksiniz. Train Sim World 2 indirin ve raylı sistemler dünyasına dalın.
Dovetail Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Train Sim World 2 2020 yılında yayınlandı. En kapsamlı tren simülasyonu oyunlarından biri olan Train Sim World 2 size benzersiz bir tecrübe sunacak.
İlk oyunun üzerine koyarak hem grafiksel hem de oynanış olarak çok daha gelişmiş bir oyun olan Train Sim World 2, 50’den fazla DLC’ye sahiptir. Çıkışından sonra sürekli yeni içerikler eklenen bu oyunda pek çok farklı tren ve rota bulunuyor.
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Siz de hemen Train Sim World 2 indirin ve bu benzersiz tren simülasyonunu deneyimlemeye başlayın.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Train Sim World 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 ya da Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon R9 270 2 GB VRAM ya da daha fazlası
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
- İlave Notlar: Fare ve klavye veya Xbox kumandası gerektirir
Önceki oyuna göre epey gelişmiş özellikler
Gerçekçi oynanış
Pek çok DLC ile zenginleştirlmiş içerik