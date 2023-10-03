Train Sim World 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 80000.00 MB
- Üretici Dovetail Games
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Train Sim World 4 ile en gerçekçi tren simülasyonu deneyimine hazır olun.
Dovetail Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Train Sim World 4 2023 yılında yayınlandı. Grafiksel bağlamda aşmış bir oyun olan Train Sim World 4 ile trenler artık hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor. Çeşitli ülkelerin ve bölgelerin trenleri bulunduğu bu oyunda her şey gerçekte olduğu gibi. Detaylı bir oynanışa sahip olan Train Sim World 4 oldukça kapsamlı bir simülasyon oyunu.
Tek kişilik bir oyun deneyimi sunan Train Sim World 4 pek başarılı bir çıkış yapamadı. Oldukça niş bir kitleye hitap eden bu yapım oyuncuları yeterince heyecanlandıramamış gibi gözükse de şu an bu türde oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesidir.
Train Sim World 4 İndir
Train Sim World 4 indirin ve trenlerin dünyasına adım atın.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Train Sim World 4 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 ya da Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon RX 460 2 GB VRAM ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
- İlave Notlar: Fare ve klavye veya Xbox kumandası gerektirir
Aşırı gerçekçi oynanış
Oldukça fazla tren ve rota mevcut
Önceki oyunlarından pek farkı yok