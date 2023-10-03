Train Sim World 4 ile en gerçekçi tren simülasyonu deneyimine hazır olun.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dovetail Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Train Sim World 4 2023 yılında yayınlandı. Grafiksel bağlamda aşmış bir oyun olan Train Sim World 4 ile trenler artık hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor. Çeşitli ülkelerin ve bölgelerin trenleri bulunduğu bu oyunda her şey gerçekte olduğu gibi. Detaylı bir oynanışa sahip olan Train Sim World 4 oldukça kapsamlı bir simülasyon oyunu.

Tek kişilik bir oyun deneyimi sunan Train Sim World 4 pek başarılı bir çıkış yapamadı. Oldukça niş bir kitleye hitap eden bu yapım oyuncuları yeterince heyecanlandıramamış gibi gözükse de şu an bu türde oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesidir.

Train Sim World 4 İndir

Train Sim World 4 indirin ve trenlerin dünyasına adım atın.

Train Sim World 4 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10 ya da Windows 11

: 64-bit Windows 10 ya da Windows 11 İşlemci : Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon RX 460 2 GB VRAM ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon RX 460 2 GB VRAM ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 80 GB kullanılabilir alan

: 80 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX uyumlu

: DirectX uyumlu İlave Notlar: Fare ve klavye veya Xbox kumandası gerektirir