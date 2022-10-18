Bağımsız rol yaparken savaşa bilir misin? Eğer evet diyorsan UnderRail oyununu denemelisin.

Abdullah Yılmaz - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UnderRail, insanlığın son umutlarını hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Hayatta kalmak sanıldığı kadar kolay değil! Yeraltı ortamında görülen birbirinden ilginç maceralar ve aksiyonlar UnderRail oyuncularını beklediğini söyleyelim. UnderRail karanlık dünyasında siz de başarılı olabilir misiniz?

UnderRail İndir

Düşük sistemli ve herkesin indirip oynayabileceği UnderRail oyunu sadece İngilizce dilini desteklemektedir. Ekstra paketleride bulunan bu oyunu siz şekillendiriyorsunuz.Öyle ki verdiğiniz cevaplar hikayeyi şekillendiriyor. Birçok envanterin bulunduğu bu oyunda kendi kişiselleştirmeniz de yapılabilmekte.

Kuş bakışı oynayabileceğiniz UnderRail oyunu aynı zamanda birçok kişi tarafından olumlu yorum aldığını da belirtelim. Siz de karanlık dünyanın gizemlerini çözmek istiyorsanız. UnderRail indirebilir ve oynayabilirsiniz.

UnderRail size bir harita sunmaz! Onun yerine bir pusulanız bulunmaktadır. Ancak, bazı kişiler oyunda kaybolmanın çok olduğu ve pusulanın pek işe yaramadığını savunmakta. Fakat, UnderRail oyununu diğer oyunlardan bir farkının olması ayrı bir avantaj olarak görülebilir.

Aynı zamanda oyunun yorumlarına bakacak olursak birçok kişi UnderRail oynarken Fallout oyununun hissini bulmuş durumdadır. Görünen o ki Fallout seven birçok kişi UnderRail oyununu beğeneceği gözüküyor.

Birçok oyuncunun belirttiği yorumlar ise UnderRail kolay bir oyun değil! Son olarak ise karanlık bir atmosferde kendi kaderini belirlemek ve oyun müzikleri hoş duruyor diyebiliriz. Eğer karanlık dünyada bulunan bu maceraya siz de ortak olmak istiyorsanız UnderRail oyununu indirebilirsiniz.

UnderRail Sistem Gereksinimleri