YouTube, Dailymotion, Myspace Video vb. diğer popüler video sitelerinden istediğiniz videoları VDownloader ile kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Özgür Çınardalı - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Video paylaşım sitelerinden bilgisayarınıza video indirmek için kullanabileceğiniz, video bilgilerine kolayca ulaşmanıza yardımcı olan ücretsiz bir video indirme aracı olan VDownloader dilerseniz indirdiğiniz videolar için format dönüştürme işlemi de yapabiliyor. Ücretsiz olarak Windows kullanıcılarına sunulan başarılı uygulama sayesinde dilediğiniz web sitelerindeki videoları hızlı bir şekilde indirebilir ve izlemeye başlayabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama sayesinde kullanıcılar, ücretsiz olarak videolar indirebilecek, farklı formatlara çevirebilecekler.

Güvenilir yapısı ile kullanıcılardan tam puan alan başarılı program, günümüze kadar olumlu geri bildirimler aldı. İngilizce dil seçeneği ile kullanılan uygulama, uzun yıllardır ücretsiz olarak kullanılıyor.

VDownloader Özellikleri

Farklı dosya uzantıları olarak indirme,

İngilizce,

Ücretsiz,

Güvenilir,

Hızlı ve pratik,

İçerisindeki FLV oynatıcı ile indirdiğiniz flash video dosyalarını (*.flv) yine VDownloader üzerinden oynatabileceğiniz gibi programın sahip olduğu sekmeli ve basit arayüz ile tarayıcı sekmesini açabilir ve yine program üzerinden video sitelerinde veya dilediğiniz başka sitelerde web keyfini sürmeye devam edebilirsiniz. Programla iPod/iPhone, PSP, Nokia gibi mobil cihazlara uygun formatlarda çıktı alabilirsiniz.

İnternet üzerinden video indirme konusunda gerekli temel seçenekleri bulabileceğiniz gibi size proxy desteği gibi birçok yardımcı özellikler de barındıran program video izleme ve video arşivleme tutkunları için mükemmel bir araç diyebiliriz.

VDownloader ile video dosyalarını kaydedebileceğiniz formatlar; AVI, MKV, MP4, MPG, 3GP, VCD, SVCD, DVD, FLV, MP3 (sadece ses).

VDownloader İndir

Windows platformunda kullanılabilen VDownloader, İngilizce dil seçeneği ile kullanılabiliyor. Farklı video indirme seçeneklerini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan uygulama, basit ve hızlı yapısı ile birbirinden farklı videoları indirmeye fırsat veriyor. Dileyen kullanıcılar indirdikleri bu videoların da farklı formatlara dönüştürebiliyorlar. Basit arayüze sahip olan uygulama, web sitesi üzerinde anında görüntülenebiliyor ve videoyu kolayca indirebiliyorlar.