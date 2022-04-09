Videolarınızın görüntü kalitesini Video Enhancer ile gözle görülür şekilde arttırabilirsiniz.

Can Çevrim - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Video Enhancer süper çözünürlük modu sayesinde videolarınızın kalitesini her kare için maksimum detay sağlayacak şekilde ayarlayarak, muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlayacak bir video işleme programı. Sadece Windows platformuna özgü olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Video Enhancer ile videolarınızın kalitesini artırabilecek, videoları daha kusursuz bir hale getirebileceksiniz. Türkçe dil desteği eşliğinde ülkemizdeki kullanıcılardan da kullanılan başarılı uygulama, günümüzde hala düzenli olarak güncellemeler alarak daha kaliteli bir hale gelmeye devam ediyor. Güçlü ve esnek yapısı ile birlikte videoları sıkıştırarak dosya boyutunda da tasarruf yapma fırsatı veren uygulama başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Video Enhancer Özellikleri

Videoları sıkıştırma,

Videoların çözünürlüğünü ardırma,

Ücretsiz,

Windows sürüm,

220 farklı filtre,

Basit,

Hızlı,

Türkçe dil,

Sadece tek bir geçerli çerçevede diğer tüm yeniden boyutlandırma araçlarını bir arada kullanarak düşük çözünürlükteki videolardan yüksek kalitede HD videolar elde edebilirsiniz.

Program ile güçlü ve esnek bir video düzenleme için kullanabileceğiniz yaklaşık 220 civarı filtreden yararlanma şansına sahibiz. Aynı anda sisteminizde yüklü olan diğer video sıkıştırma formatlarınıda programın içerisinde kullanabilirsiniz. Hızlı ve basit yapısı ile kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıran uygulama, yıllardır aldığı güncellemeler ile de sürekli daha kusursuz bir hale geldi. Her güncelleme sonrasında kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden uygulama yepyeni özelliklerini de kullanıcıları ile paylaşmayı ihmal etmedi. Dileyen kullanıcılar uygulamadan yüksek verim alabilirler.

Video Enhancer İndir

Windows platformunda ücretsiz olarak indirilen ve kullanılan Video Enhancer, Türkçe dil desteği ile ülkemizde kullanılmaya devam ediliyor. Oldukça başarılı video sıkıştırma ve çözünürlük ayarlama özelliklerine sahip olan uygulama, düzenli olarak güncellemeler alarak resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor.