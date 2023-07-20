Blizzard'ın Popüler Oyunu Steam'e Geliyor!

Kaliforniyalı oyun şirketi Blizzard Entertainment'ın Overwatch 2 adlı oyunu 10 Ağustos’ta Steam'e geliyor.

Steam'e Bir Oyun Daha Ekleniyor

Rekabetçi FPS oyunlarının başında gelen Overwatch oyunu, 2016 yılında 'Yılın Oyunu' ödülünü kazanmıştı. Overwatch 2 ilk oyunundan farklı olarak birçok farklı oyun modu içerecek. Kahraman portföyünü de zenginleştirdiğini açıklayan Blizzard Entertainment, yeni özellikleriyle bambaşka bir oyun zevki yaşatacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Battle.net'e sürekli yatırım yapmaya ve onu desteklemeye kararlıyız, ancak her yerdeki oyuncuların oyunlarımızı bulmasını ve keyfini çıkarmasını kolaylaştırmak için engelleri yıkmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medyada daha önce konuşulmayan Türkçe dil desteği oyunseverleri şaşırttı. Blizzard Overwatch'tan önce Diablo 4'te Türkçe dil desteğine kullanmıştı. Gidişat bu eklentinin diğer oyunlarda da kullanılacağını gösteriyor.

Sizce Overwatch 2 Steam'de beklenen indirme sayısına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.