Dosya gönderme uygulamaları arasında yer alan WeTransfer APK, tek seferde 200 GB'a kadar veri aktarımına olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Büyük boyutlu dosyaları göndermeye olanak tanıyan WeTransfer APK, tek seferde 200 GB'a kadar dosya gönderimini desteklemektedir. Aklınıza gelebilecek her türlü dosyayı gönderip, alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir transfer hesabı açmak ve dosyaları içe aktarmak olacak.

WeTransfer'de, içe aktardığınız dosyaları bilgisayarlarınızdan veya başka cihazlardan açabilirsiniz. Bu güçlü araçta, büyük boyutlu dosyaları, ayrıntılı sunumları, yüksek çözünürlükteki fotoğrafları ve videoları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Üstelik hiçbir alt limit sıkıntısı çekmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gönderdiğiniz dosyaları alıcı tarafından alırken bozulmadan indirebilir ve içeriği amaçlandığı gibi bozulmadan korur. Profesyonel fotoğrafçıların ve video editörlerinin seçimi olan WeTransfer, akıcı bir deneyim ve kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza çıkıyor.

WeTransfer APK İndir

Platform verimliliği, güvenliği ve kullanışlılığı sayesinde kullanıcılar tarafından sevilen en iyi dosya gönderme uygulamaları arasında yer alan WeTransfer APK'yı indirerek, yüksek boyutlu dosyalarınızı gönderebilir ve alabilirsiniz.

WeTransfer Uygulaması Özellikleri