Zula Benzeri Oyunlar - 2023

Zula benzeri oyunlar, FPS türündeki popüler video oyununu oynamaktan sıkılan ve farklı bir oyun deneyimlemek isteyen kişilere hitap ediyor. Bu yazıda keyifli vakit geçirmenize imkân tanıyan yapımları sıraladık.

Günümüzde Zula yerine oynanabilecek pek çok oyun bulunuyor. Eğer Zula'dan sıkıldıysanız ve farklı bir yapım oynamaya başlamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede Warface'ten Insurgency: Sandstorm'a kadar pek çok oyun mevcut.

Zula Benzeri Oyunlar Listesi

Counter-Strike: Global Offensive

Point Blank

Warface

Dirty Bomb

Ring of Elysium

Rainbow Six Siege

Insurgency: Sandstorm

Team Fortress 2

Valorant

Overwatch 2

Halo Infinite

Apex Legends

Battlefield 5

Call of Duty: Modern Warfare II

Yukarıda Zula gibi oyunlar listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Counter-Strike: Global Offensive

En iyi ücretsiz FPS oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS GO), ilk olarak 2012 yılında çıktı ancak yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürüyor. İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda çeşitli karakterler yer alıyor.

Oyunda Dust 2, Mirage ve Nuke dahil olmak üzere pek çok haritanın bulunması, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Ayrıca CS GO'da FPS ve ping gösterme işlemleri de kolayca yapılabiliyor. Böylece çevrim içi oyunda söz konusu bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz.

Point Blank

Zepetto tarafından Cube Engine isimli oyun motoru kullanılarak geliştirilen Point Blank, ilk olarak 2008 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında bulunan Point Blank'te çeşitli karakterler, silahlar, modlar ve haritalar bulunuyor. Tüm bunlar, oyunda eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyor.

Warface

İlk olarak 2012 yılında çıkan Warface, oynaması ücretsiz olarak oynanabiliyor. PvP ve PvE modlarına sahip olan MMO oyununda dört farklı sınıf mevcut. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Warface'te ayrıca özelleştirme sistemi de bulunuyor. Zula gibi oyunlar arasında bulunan Warface'te sahip olduğunuz silahları özelleştirebilirsiniz.

Dirty Bomb

Zula benzeri oyunlar arasında bulunan Dirty Bomb, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Aksiyon düzeyi yüksek bir yapım olan Dirty Bomb ücretsiz olarak oynanabiliyor. Objective ve Stopwatch olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Oyunda ayrıca farklı yeteneklere sahip çeşitli karakterler mevcut.

Ring of Elysium

Yayıncılığını TCH Scarlet Limited'in üstlendiği Ring of Elysium'da hayatta kalmaya çalışmanız ve helikopter aracılığıyla kaçmanız gerekiyor. 2018 yılında çıkan ve ücretsiz olarak oynanabilen oyunda bisiklet ve motosiklet gibi araçları kullanabilme imkânına da sahipsiniz.

Rainbow Six Siege

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft taraıfndan yayımlanan Tom Clancy's Rainbow Six Siege ilk olarak 2015 yılında satışa sunuldu. Stratejinin oldukça önemli olduğu FPS oyununda pek çok operatör bulunuyor. Her operatör çeşitli silahlara ve yeteneklere sahip.

Çeşitli haritaların yer aldığı Rainbow Six Siege, arkadaşlarla oynanacak oyunlar oynamak isteyen kişilere de hitap ediyor. Oyunu arkadaşlarınız ile birlikte oynayarak daha eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Insurgency: Sandstorm

Yayıncılığını Focus Entertainment'in üstlendiği Insurgency: Sandstorm, New World Interactive tarafından geliştirildi. İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen video oyununda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Zula tarzı oyunlar arasında yer alan yapımda silah özelleştirme imkânı da bulunuyor.

Team Fortress 2

Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan Team Fortress 2, 2007 yılında çıktı. Ücretsiz olarak oynanabilen video oyununda Engineer, Spy, Medic ve Scout dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. 92 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunda çeşitli haritalar ve modlar yer alıyor.

Valorant

Zula tarzı oyunlar arayan oyuncuların beğenebileceği Valorant, 2020 yılında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Kısa sürede dünya çapında büyük bir popülerliğe ulaşan FPS oyununda çok sayıda karakter bulunuyor. İki takımın mücadele ettiği oyunda her karakter çeşitli özelliklere sahip.

Overwatch 2

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi ile dikkatleri üzerinde toplayan Overwatch 2, 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda yer alan karakterler çeşitli yeteneklere sahip.

Halo Infinite

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Halo Infinite'in çok oyunculu modu ücretsiz olarak oynanabiliyor. 343 Industries tarafından geliştirilen oyunda başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. PC, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümlerine sahip olan oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Apex Legends

Electronic Arts tarafından yayımlanan ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, en popüler battle royale oyunları arasında yer alıyor. 2019 yılında çıkan ve piyasaya sürüldükten kısa süre içerisinde milyonlarca kez indirilen ücretsiz oyunda farklı yeteneklere sahip karakterler mevcut.

Battlefield 5

2. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 5, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da yer alıyor. 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen oyun grafik, oynanış ve ses konusunda oldukça başarılı durumda.

Call of Duty: Modern Warfare II

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty Modern Warfare II, 2022 yılında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S için çıktı. Tek oyunculu ve çok oyunculu modlarına sahip olan oyun, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Bu yazıda Zula benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı FPS oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.