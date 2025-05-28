Dört kişiye kadar oynayabileceğiniz Wrap House Simulator, oyunculara kendi dürümcülerini açma fırsatı sunuyor.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi dürümcünüzü işletebileceğiniz Wrap House Simulator, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda, çeşitli dürümler yapacak, müşterilerinizin özel isteklerini yerine getirecek ve restoranınızı giderek geliştirmeye çalışacaksınız.

Siparişlere yetişin, en doğru malzemeleri kullanın ve müşterilerinizi memnun edin. 4 kişiye kadar Co-op modunda oynayabileceğiniz Wrap House Simulator, oyunculara farklı iş grupları da sunmaktadır. Biriniz döner keserken diğeriniz müşterilerle ilgilenmeli ve farklı iş yüklerini dağıtmalısınız.

Restoranınızın büyümesini istiyorsanız, şehirdeki en lezzetli dürümü satmalısınız. Küçük ve mütevazi dükkanınızın saflığını ve kalitesini hiç bozmadan, sadece iç mekan değişiklikleri yapın ve otantik dekorlardan kurtulun.

Wrap House Simulator İndir

Yeni nesile ayak uydurmaya çalışmalısınız. Modern dekorlar yaratmalı ve absürt derecede gösterişli mekanlar elde etmelisiniz. Yeni katlar çıkın, tezgahlarınızı değiştirin ve göz alıcı iç mekan tasarımlarıyla restoranınızı özelleştirin.

Wrap House Simulator, oyunculara sadece döner kesmek ve dürüm yapmak değil, aynı zamanda sebze doğramak, temizlik yapmak, patates kızartmak ve kasiyerlik gibi görevler sunuyor. İstediğiniz arkadaşınıza istediğiniz görevi verin ve kimin gerçek dürüm ustası olduğunu gösterin!

Eğer siz de restoran işletme simülasyonlarından hoşlanıyorsanız, Wrap House Simulator indirin ve hayalinizdeki dürümcüyü tasarlayın!

Wrap House Simulator Sistem Gereksinimleri