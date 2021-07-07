YouTube Downloader Converter
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.60 MB
- Üretici Muziza
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YouTube Downloader Converter, ücretsiz video indirme ve dönüştürme programıdır.
YouTube Downloader Converter, YouTube ve diğer sitelerden videoları indirmek, farklı ses ve video formatlarına dönüştürmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç. İndirdiğiniz videoları oynatmak için yerleşik medya oynatıcı ile birlikte gelir.
YouTube Video İndirici Dönüştürücü
YouTube Downloader Converter, YouTube, Facebook, Dailymotion, Instagram ve diğer web sitelerindeki videoları indirmenize yardımcı olan birçok özellik ve dikkat çekici arayüze sahip bir araç. Videoları en yüksek kalitede indirme, videoları orijinal formatlarında tutma, medya cihazlarında oynatmak için başka tür kliplere dönüştürme, MP3 ve diğer türde müzik dosyaları oluşturmak için ses çıkışlarını dışa aktarma yeteneğine sahiptir. Araç ayrıca dönüştürme aracıyla birlikte gelir.
YouTube Downloader Converter, karmaşık olmayan kurulum işleminin ardından hızlı erişim için sistem tepsisine entegre olur. İndirme, dönüştürme ve etkinlik detaylarıyla ayrı alanlara bölünmüş sezgisel bir düzene sahiptir. Bir videoyu indirmek için URL’yi yapıştırmak, kayıt yerini ve kaliteyi seçmek yeterlidir. Video indirildikten sonra otomatik olarak farklı ses veya video formatına dönüştürülmesi şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Videonun bir kısmını kesip, ses seviyesini azaltıp artırma şansına da sahipsiniz.
- Online Video İndirici - Uygulama, YouTube, Facebook, TikTok ve diğer binlerce video sitesinden video indirebilir.
- HD Video İndirici - Uygulama, YouTube’dan UHD 8K, 5K, 4K, QHD, 2K, HD, 1080p ve 720p videoları indirebilir.
- YouTube MP3 Dönüştürücü - Uygulama, YouTube’dan yalnızca ses akışını indirmenize ve MP3 olarak kaydetmenize izin verir. Video dosyasının tamamını indirmeniz gerek yoktur.
- Oynatma Listesi İndirici - Uygulama, birkaç tıkla oynatma listesinin tamamını veya bir kısmını indirmenize olanak tanır.
- İndirme Hızlandırıcı - Uygulama, indirme hızınızı %500’e kadar veya daha fazla artıran çok iş parçacıklı indirme hızlandırma motoruna sahiptir.
- Tek Seferde Birden Fazla Video İndirme - Uygulama, eşzamanlı indirmeleri destekler. Aynı anda birden fazla video indirmenize izin verir.
- İndirmeleri Duraklatma ve Devam Ettirme - İndirmelerinizi istediğiniz zaman duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.
- Sürükle Bırak Desteği - İndirmeyi başlatmak için video linkini doğrudan kutucuğa veya uygulama penceresine sürükleyip bırakabilirsiniz. Video URL’sini kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur.
- İndirirken Video/Sesi Önizleme - İndirirken tamamlanmayan dosyayı görüntülemek için Önizleme (Preview) butonuna tıklayın, istediğiniz içerik olduğundan emin olun.
- Video ve Ses Dönüştürücü - Uygulama, disk video/ses dosyalarınızı MP4, FLV, AVI, WMV, MOV, MP3, AAC ve herhangi bir cihaz için başka formatlar arasında dönüştürebilir.
- Video Optimize Edici - Uygulama, indirilen videoları popüler mobil cihazlar için otomatik olarak optimize eder, böylece indirilen videoları iPhone, iPad, Android telefon ve diğer cihazlarınızda sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.
- Videoyu MP3’e Dönüştürme - Uygulama, videodaki sesi çıkarmanıza ve MP3, WAV, AC3 veya başka bir ses formatı olarak kaydetmenize olanak tanır.
- Hazır Ön Ayarlar - Uygulama, tüm video ve ses formatları için hazır ön ayarlar sunar. Kendi video/ses formatlarınızı özelleştirebilirsiniz.
- iTunes ile Uyumlu - İsteğe bağlı olarak, uygulama indirilen videoları/müzikleri iTunes kitaplığınıza otomatik olarak kaydedebilir, böylece videolarınızı ve müziklerinizi iPhone, iPad, iPod Touch’ınızla kolayca eşitleyebilirsiniz.
- Medya Oynatıcı - Uygulama, Windows Media Player’ın oynatamadığı dosyaları oynatabilen kullanımı kolay bir medya oynatıcı içerir.