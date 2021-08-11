Zarta, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz online Türkçe bilgi yarışması oyunu.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zarta, arkadaşlarınızla veya yeni tanışacağınız insanlarla oynayabileceğiniz Türkçe bilgi yarışması oyunu. Genel kültür, tarih, coğrafya, edebiyat gibi bilindik kategoriler dışında atasözleri ve deyimler, mitoloji, film ve dizi replikleri gibi farklı kategoriler bulundurmasının yanı sıra kandırmaya yönelik cevaplar hazırlama özelliğiyle diğer bilgi yarışması oyunlarından ayrılıyor. Dünyanın en zor sorularıyla arkadaşlarınızla eğlenceli zamanlar geçirirken güncel ve ilginç bilgiler öğrenebileceğiniz harika bir kelime bulma oyunu Zarta, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Zarta Bilgi Yarışması Oyunu İndir

2021 yılının güncel bilgi yarışması oyunu Zarta ile ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Zarta’da çok zor sorulara sahte cevaplar vererek arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. İsterseniz rastgele bir oyuna katılıp yeni insanlarla tanışabilir, sesli sohbet edebilirsiniz. Binlerce güncel ve ilginç bilgilerin yer aldığı trivia oyununda arkadaşlarınızı davet edip ekleyip parti konseptinde oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sesli sohbet edebileceğiniz gibi Clubhouse ve Zoom üzerinden de eğlenceye ortak olabilirsiniz.

Zarta nasıl oynanır? Oyun başladığında karşınıza zor bir soru çıkacak, bu soruya arkadaşlarınızı kandırabileceğiniz bir cevap bulun, eğer arkadaşlarınızı sizin cevabınızı seçerse her biri için 2 puan kazanırsınız, doğru cevabı bulursanız +1 puan kazanırsınız. Joker kullanırsanız bir Zarta cevabı önerilir ama doğru cevap değil.