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İnsanlar Drone Sesinden Çok Rahatsız Oluyorlar

NASA Drone SEsi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı bir ön araştırma ile insanların drone'ların sesinden, araba ya da kamyon motorlarına nazaran daha fazla rahatsız olduklarını tespit etti. 

38 kişinin katıldığı bir test düzenleyen NASA, bütün katılımcılara farklı yakınlıklardan ve farklı şiddetlerde gelen araba, kamyon ve drone sesleri dinlettiler. Bunun üzerine katılımcılardan, sesleri "rahatsız edici değil" ile "çok rahatsız edici" şeçenekleri arasında oylamalarını istediler. Ne sesi duydukları kendişlerine açıklanmayan katılımcıların birçoğu drone sesini tanıyamazken, sesin "geleceğe ait bir taşıma yönetimine" ait olduğunu söylediler.

Bütün soruların yanıtlanmasının ardından testi yapan Andrew Christian, bu seslerin neden rahatsız edici geldiği üzerine kafa yordu. Drone sesinin özellikle kalkış sırasında, oldukça tiz ve devamlı olduğunun altını çizen araştırmacı, işin içinde alışkanlığın da olduğunu belirtti. Çocukluklarından bu yana, araba ve kamyon sesi duyan; ancak drone sesine aşina olmayan katılımcıların, bu sebeple drone sesini "rahatsız edici" kategorisine yerleştirmiş olabilecekleri kaydedildi.

Bu araştırmanın ardından NASA, düşük irtifada kullanılan drone'ların insanları rahatsız etmemesi için katedilmesi gereken önemli aşamalar olduğu da söyledi. Soruna çözüm olarak sessiz drone'ların geliştirilememesi durumunda, uçuş yollarının daha iyi ayarlanarak, bu problemin giderilebileceği de belirtildi.

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Yazar: - 19.07.2017

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