Intel i9 7900X'in Yeni Overclock Rekoru Kırıldı!

Intel'in geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu yeni i9 serisi işlemcilerin gücü ile yeni overclock denemeleriyle ortaya çıkıyor. Son overclock denemesinde 10 çekirdekli ve 20 thread sayısına sahip i9 7900X işlemcinin sınırları zorlandı.

HWBOT Prime adlı benchmark yazılımı ile kayıt altına alınan rekor denemesinde i9 7900X'in bütün 10 çekirdeği ve 20 threadi 6 GHz'de stabil çalıştırıldı. Tabi ki ortaya çıkan yüksek ısı ile mücadele edebilmek için özel bir test sistemi oluşturulmuştu. Bu sistemde sıvı nitrojen takviyesi ile işlemci serinletiliyordu.

Overclock rekor denemelerinde yaygın olarak kullanılan sıvı nitrojeni tek başına kullanmak sistemin çalışmaz hale gelmesine neden olabiliyor. Bu nedenle zaman zaman sistemi ısıtmak da gerekebiliyor. sofor1990 adlı rekor sahibi HWBOT Prime kullanıcısı bu iş için bir saç kurutma makinesi kullanmış. Sistemin sıcaklığı sürekli takip edilmiş ve müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda saç kurutma makinesi çalıştırılarak sıcaklık dengelenmiş.

Kullanılan test sisteminde anakart olarak GIGABYTE X299 tercih edilmiş. Elde edilen HWBOT Prime puanı ise 12189.52. Daha önceden 4 çekirdekli Intel işlemcilerle 7 GHz sınırı aşılmıştı. Fakat 10 çekirdekli bir işlemcinin her çekirdeğinin 6 GHz'de çalışması etkileyici bir sonuç.

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