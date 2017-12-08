2048 Bricks, mobil platformda en çok oynanan sayı bulmaca oyunu 2048’in tetrisle harmanlanmış sürümü. Ketchapp’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı oyunda sayılı kutucukları eşleştirerek ilerliyoruz. 2048’e ulaştığımızda sürpriz; Oyun bitmiyor!

Sayıları birleştirerek toplamaya dayalı bulmaca oyunu 2048 ile yıllardır oynadığımız tetrisi birleştiren bir oyun 2048 Bricks. Orijinal oyundan farklı olarak, kutucukları dikeylemesine indirerek ilerliyorsunuz. Parmağınızı sola veya sağa kaydırarak kutucukların düşeceği yönü ayarlıyor, dokunarak indiriyorsunuz. Oyunun kötü yanı daha doğrusu beğenmediğim yanı; bunu yapmanın bir sonunun olmaması. 2048 yazılı kutucuğu görmenize rağmen en yüksek puanı yapabilmek için devam etmeniz gerekiyor.