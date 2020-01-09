248: Connect Dots, Pops and Numbers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken oyunda zorlu bulmacaları tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Büyük bir keyifle oynayableceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Mümkün olduğunca fazla sayıda bağlantı oluşturmanız gereken oyunda çizgileriniz ne kadar uzun olursa o kadar fazla puan kazanıyorsunuz.

Sağa, sola, yukarı, aşağı ve çapraz olmak üzere çizgiler oluşturabileceğiniz oyunda kaliteli görseller de yer almakta.

248: Connect Dots, Pops and Numbers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.