iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Adventure Escape: Starstruck mobil oyunu, ünlü bir film yıldızının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması üzerine açılan davayı aydınlatmanız gereken sıra dışı bir bulmaca oyunudur.

Adventure Escape: Starstruck mobil oyununda bir detektife dönüşecek ve her ihtimali değerlendiren bir paranoyak haline gelebilirsiniz. Oyunun senaryosuna göre ünlü bir film yıldızı asistanıyla birlikte yeni bir evcil hayvan satın almak için pet shop’a doğru yola çıkar ancak film yıldızından bir daha haber alınamaz. Asistan ise bir parkta ölü bulunur. Yani zorlu bir dava sizi beklemektedir. Detektif Kate Gray olarak oynayacağınız oyunda film setlerini, devasa malikaneleri ve depoları araştırarak kaybolan yıldızın izini sürmelisiniz. Tüm şüphelileri detaylı bir şekilde inceleyerek her ihtimali göz önünde bulundurmalısınız.

Umutsuzluğa kapılmadan sabırla davayı aydınlığa kavuşturmak için çabalayacağınız Adventure Escape: Starstruck mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirerek milyonlarca oyuncunun arasına siz de katılabilirsiniz.