Angry Birds Journey App Store'da! Yavruları kurtarmak için sihirli sapan macerasında Kızgın Kuşlar'a katılın.
Angry Birds Journey, Rovio Entertainment tarafından geliştirilen sapan oyunu. Yeni Angry Birds oyunun yenisinde orijinale dönüyoruz. Kuşları sapanla fırlatıp blokları devirdiğimiz bulmaca türünde Angry Birds oyunlarını yenilenen grafikler ve oynanışla deneyimletiyor. Grafiksel ve özellik olarak Angry Birds Dream Blast oyununa benzeyen Angry Birds Journey, Android ve iOS için aynı zamanda -soft launch olarak- çıkış yaptı. Angry Birds Journey, iPhone ve iPad cihazlara App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.
Angry Birds Journey İndir iOS
Sevimli yavruları kurtarmak için sihirli Sapan Macerasında Kızgın Kuşlar’a katılın! Sapanla kuşları fırlatın ve bu rahat ve kolay sapan oyununda bulmacaları çözmek ve sevimli yavruları kurtarmak için kuleleri devirin. Şimdiye kadarki en eğlenceli ve sıcak Angry Birds oyunu ile rahatlayın ve gevşeyin! Ateş böceklerini ruh ikizleriyle bir araya getirin ve başka birçok değişken bulmacayı çözün.
Blokları kırın! Yeni dünyalar keşfedin! Tüm seviyeleri temizleyin! Bulmacaları çözün!
- Dilediğiniz zaman alması ve oynaması kolay!
- Rahatlatıcı ve eğlenceli bulmacalar!
- Yüzlerce heyecanlandırıcı bölüm!
- Her bölümde eğlence!
- Coin ve harika ödüller kazandıran seviyeler!
- Bilinen klasik Angry Birds karakterleri! (birkaç yeni karakter)
- Keşfedilecek egzotik yerler!
- Egg Wonders’da sihirli hikaye!
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