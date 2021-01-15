Angry Birds Journey, Rovio Entertainment tarafından geliştirilen sapan oyunu. Yeni Angry Birds oyunun yenisinde orijinale dönüyoruz. Kuşları sapanla fırlatıp blokları devirdiğimiz bulmaca türünde Angry Birds oyunlarını yenilenen grafikler ve oynanışla deneyimletiyor. Grafiksel ve özellik olarak Angry Birds Dream Blast oyununa benzeyen Angry Birds Journey, Android ve iOS için aynı zamanda -soft launch olarak- çıkış yaptı. Angry Birds Journey, iPhone ve iPad cihazlara App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

Angry Birds Journey İndir iOS

Sevimli yavruları kurtarmak için sihirli Sapan Macerasında Kızgın Kuşlar’a katılın! Sapanla kuşları fırlatın ve bu rahat ve kolay sapan oyununda bulmacaları çözmek ve sevimli yavruları kurtarmak için kuleleri devirin. Şimdiye kadarki en eğlenceli ve sıcak Angry Birds oyunu ile rahatlayın ve gevşeyin! Ateş böceklerini ruh ikizleriyle bir araya getirin ve başka birçok değişken bulmacayı çözün.

Blokları kırın! Yeni dünyalar keşfedin! Tüm seviyeleri temizleyin! Bulmacaları çözün!