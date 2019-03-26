Apple News uygulamasını iPhone/iPad/Mac cihazınıza indirerek yüzlerce gazete ve dergiye tek bir yerden ulaşırsınız. Gündem, eğlence, stil ve güzellik, yiyecek, bilim ve teknoloji, spor, seyahat, ev ve bahçe, yaşam stili, sağlık ve fitness, kısacası her türlü içeriğe güvenilir kaynaklardan göz atabileceğiniz Apple Haberler uygulaması, siz okudukça önerilerde de bulunuyor.

Apple’ın haber uygulaması en iyi gazete ve dergileri bir araya topluyor. İlk ay ücretsiz sonrasında aylık 9.99$ ödeyerek dünyanın en çok okunan dergileri ve gazetelerinden en çok takip edilen haber kaynaklarına sahip oluyor, içeriklerine tek bir noktadan ulaşıyorsunuz. İster online isterseniz de indirip offline olarak içeriklere göz atabiliyorsunuz. Sadece güvenilir kaynakları bünyesinde tutan Apple News, animasyonlarla desteklenmiş büyük görsel ve yazılarla mobil ve masaüstünde en iyi okuma deneyimini sunan modern, sade bir arayüze sahip.

Tek bir abonelikle okuyabileceğiniz dergiler ve gazetelerden bazıları:

Haber ve Siyaset - Time, The Atlantic, New York Magazine, National Review, The Wall Street Journal, Los Angeles Times

Eğlence - People, Vanity Fair, US Weekly, Entertainment Weekly, Rolling Stone, The Hollywood Reporter

Stil ve Güzellik - Elle, Vogue, InStyle, Cosmopolitan, Marie Claire

Yiyecek - Saveur, Bon Appétit, Food & Wine, All Recipes

Bilim ve Teknoloji - Wired, Scientific American, National Geographic, Macworld, Popular Mechanics, Popular Science

Spor - Sports Illustrated, ESPN The Magazine, Runner’s World, Golf Magazine, Golf Digest

Seyahat - Outside, Travel + Leisure, Condé Nast Traveler, Sunset

Ev ve Bahçe - Better Homes & Gardens, HGTV Magazine, Architectural Digest, Martha Stewart Living, Real Simple, Southern Living, Good Housekeeping

Yaşam Stili - Esquire, O The Oprah Magazine, GQ, Out, Essence, The Pioneer Woman

Sağlık ve Fitness - Women's Health, Men’s Health, Shape, Eating Well

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