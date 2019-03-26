Apple News (Haberler): En iyi gazete ve dergiler tek bir uygulamada
Apple News uygulamasını iPhone/iPad/Mac cihazınıza indirerek yüzlerce gazete ve dergiye tek bir yerden ulaşırsınız. Gündem, eğlence, stil ve güzellik, yiyecek, bilim ve teknoloji, spor, seyahat, ev ve bahçe, yaşam stili, sağlık ve fitness, kısacası her türlü içeriğe güvenilir kaynaklardan göz atabileceğiniz Apple Haberler uygulaması, siz okudukça önerilerde de bulunuyor.
Apple’ın haber uygulaması en iyi gazete ve dergileri bir araya topluyor. İlk ay ücretsiz sonrasında aylık 9.99$ ödeyerek dünyanın en çok okunan dergileri ve gazetelerinden en çok takip edilen haber kaynaklarına sahip oluyor, içeriklerine tek bir noktadan ulaşıyorsunuz. İster online isterseniz de indirip offline olarak içeriklere göz atabiliyorsunuz. Sadece güvenilir kaynakları bünyesinde tutan Apple News, animasyonlarla desteklenmiş büyük görsel ve yazılarla mobil ve masaüstünde en iyi okuma deneyimini sunan modern, sade bir arayüze sahip.
Tek bir abonelikle okuyabileceğiniz dergiler ve gazetelerden bazıları:
- Haber ve Siyaset - Time, The Atlantic, New York Magazine, National Review, The Wall Street Journal, Los Angeles Times
- Eğlence - People, Vanity Fair, US Weekly, Entertainment Weekly, Rolling Stone, The Hollywood Reporter
- Stil ve Güzellik - Elle, Vogue, InStyle, Cosmopolitan, Marie Claire
- Yiyecek - Saveur, Bon Appétit, Food & Wine, All Recipes
- Bilim ve Teknoloji - Wired, Scientific American, National Geographic, Macworld, Popular Mechanics, Popular Science
- Spor - Sports Illustrated, ESPN The Magazine, Runner’s World, Golf Magazine, Golf Digest
- Seyahat - Outside, Travel + Leisure, Condé Nast Traveler, Sunset
- Ev ve Bahçe - Better Homes & Gardens, HGTV Magazine, Architectural Digest, Martha Stewart Living, Real Simple, Southern Living, Good Housekeeping
- Yaşam Stili - Esquire, O The Oprah Magazine, GQ, Out, Essence, The Pioneer Woman
- Sağlık ve Fitness - Women's Health, Men’s Health, Shape, Eating Well
Apple News Özellikleri
- En iyi gazeteler ve dergiler tek bir yerde
- Tek bir abonelikle yüzlerce dergi
- Dergileri indirerek internetsiz okuma
- İstenilen cihazdan okuma ve kalınan yerden devam etme
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