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BeSwitched Match 3 2.0.3 (ios)
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  5. BeSwitched Match 3 - İOS İçin Bulmaca Oyunudur

BeSwitched Match 3

2.0.3
ios
BeSwitched Match 3
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

400’den fazla farklı bulmacayı çözeceğiz.

Bulmaca oyunları arasında bulunan ve mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran BeSwitched Match 3 tamamen ücretsizdir.

Mobil bulmaca kategorisinde 4.2 gibi bir skor puanı alarak yayın hayatına devam eden BeSwitched Match 3 ile aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan oyunda 400’den fazla farklı bölümde karşımıza çıkacak. İki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, kolaydan zora doğru bir ilerlemeye sahip olacak.

Renkli içeriklerin ve eğlenceli bir atmosferin yer aldığı yapımda oyuncular yaptıkları hamleler ile nesneleri yok etmeye çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olan BeSwitched Match 3, Google Play’de incelemelerden 4.2 gibi bir skor puanı almayı başardı.

İyi eğlenceler dileriz.

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