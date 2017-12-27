BeeChat Plus

BeeChat, iOS tabanlı iPhone, iPad ve iPod gibi cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz, kripto para temalı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

2017 yılı bildiğiniz gibi kripto para birimlerinin çokça konuşulduğu bir yıl oldu. Bitcoin'in 1 dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte herkesin ilgisi bu yana kayarken, birçok yeni yatırımcı da Bitcoin almak için sıraya geçtiler. Bitcoin ve diğer altcoin'lere yatırım yapanlar ise bir yerden sonra birbirleriyle iletişime geçmek için yeni platformlar ararken, ortaya BeeChat fikri çıktı.

Bitcoin ve diğer coinlere yatırım yapan kişileri bir araya getirmek için ortaya çıkan BeeChat fikri, sadece mesajlaşmayla da kalmayıp daha başka birçok servisi için de barındırıyor. Bu servislerden ilki sekiz farklı para birimi için cüzdan oluşturulmasına izin vermesi olurken, diğeriyse belirli para birimleri için konuşma grupları açılabiliyor olması .

BeeChat'in dikkat çeken diğer özelliğiyle KOL adı verilen ve kripto para dünyasında adı geçen ünlü isimlerin zaman zaman BeeChat üzerindeki gruplara katılmaları ve buralarda geleceğe dair fikirlerini belirtmeleri. Yani sizin Twitter üzerinden takip ettiğiniz bir bilirkişi, direkt olarak bulunduğunu BeeChat grubunu ziyaret edebiliyor ve siz de ona direkt olarak sorular sorabiliyorsunuz. 7