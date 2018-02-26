Bir Gezginin Notları ile gezi planlarınızda sizlere yardımcı olabilecek faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bir Gezginin Notları uygulaması, seyahat etmeyi sevenler için iOS cihazlar üzerinden bir seyahat rehberi özelliği sunuyor.
Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız, gitmeyi planladığınız yerler için bir ön araştırma yapmanız gerekiyor. Gideceğiniz şehir veya ülkede ne yapılır, nerelerde gezilir, ne yenir vb. sorularının cevaplarını aldıktan sonra tek yapmanız gereken çantanızı hazırlamak oluyor. Bir Gezginin Notları uygulaması da, yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülke için rehber niteliği taşıyan içerikleri sizlere sunuyor. Dünya üzerindeki şehirlerin tarihçeleri, para birimleri ve biraz önce saydığımız soruların yanıtını alabileceğiniz uygulamada, ihtiyacınız olabilecek yardımcı özellikler de eklenmiş.
Döviz çevirici özelliğiyle elinizdeki paranın diğer para birimlerinde ne kadar ettiğini hesaplayabileceğiniz gibi önerilen rotalar, konuşma kılavuzu, pasaport ve vize işlemleri gibi bölümlere de ulaşabilirsiniz. Uygulamaya eklenen şehirleri favorilerinize ekleyerek kendi seyahat planlarınızı da oluşturabileceğiniz Bir Gezginin Notları uygulaması iPhone ve iPad cihazlar için ücretsiz olarak sunuluyor.
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