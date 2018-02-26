Bir Gezginin Notları uygulaması, seyahat etmeyi sevenler için iOS cihazlar üzerinden bir seyahat rehberi özelliği sunuyor.

Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız, gitmeyi planladığınız yerler için bir ön araştırma yapmanız gerekiyor. Gideceğiniz şehir veya ülkede ne yapılır, nerelerde gezilir, ne yenir vb. sorularının cevaplarını aldıktan sonra tek yapmanız gereken çantanızı hazırlamak oluyor. Bir Gezginin Notları uygulaması da, yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülke için rehber niteliği taşıyan içerikleri sizlere sunuyor. Dünya üzerindeki şehirlerin tarihçeleri, para birimleri ve biraz önce saydığımız soruların yanıtını alabileceğiniz uygulamada, ihtiyacınız olabilecek yardımcı özellikler de eklenmiş.