Bulmaca oyunları arasında yer alan Blast Voyage klasik bir şeker patlatma oyunu olarak karşımıza çıktı.

Oyunculara eğlenceli anlar yaşatan yapımda karşımıza basitten zora doğru ilerleyeceğimiz bölümler çıkacak. Oyuncular bu bölümler arasında ilerleyecek ve oyunu tamamlamaya çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan yapımda aynı türdeki içerikleri yan yana ve alt alta getirecek yok ederek bir sonraki bölüme geçeceğiz.

Jelly Button Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Oyunculara hergün ücretsiz bonuslar sunan yapımda heyecan verici bir oynanış yer alıyor.