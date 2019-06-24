Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Block! Triangle puzzle, farklı şekillerden oluşan rengarenk blokları uygun boşluklara yerleştirerek eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renge ve şekle sahip çeşitli geometrik blokları kullanarak bulmaca tahtasındaki boşlukları doldurmak ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Her bulmacada farklı şekillerden oluşan boşluklar bulunmaktadır. Oyunda zaman kısıtlaması bulunmadığından rahatlıkla hamlelerinizi düşünebilir ve tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Şekilleri sürükleyerek boşluklara yerleştirebilirsiniz fakat şekillere yön veremezsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce zorlu bulmaca yer almaktadır. Bulmacaların zorluk seviyesi sürekli olarak artmakta ve git gide daha karmaşık bulmacalar çıkmaktadır. Şekilleri uygun boşluklara sürükleyerek bulmacaları tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Block! Triangle puzzle, kaliteli bir eğitici oyundur.