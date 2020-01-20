Brain Out, IQ’nuzu test edebileceğiniz mobil oyunlardan biri. Sadece Android platformunda 50 milyon indirmeyi geçen, iOS platformunda da bulmaca oyunları kategorisinde 1 numara olan Brain Out, IQ testi için harika bir mobil oyun. iPhone ve iPad’de oynanabiliyor, ücretsiz ve internetsiz!

Mantıksal düşünme yeteneğinizi, refleksleri, doğruluğu, hafızayı ve yaratıcılığınızı değerlendiren ücretsiz mobil oyun Brain Out, normal şekilde düşünmeyerek ilerleyebileceğiniz bölümler sunuyor. Sorular çok kolay gözüküyor ancak değil, kandırmaya yönelik tasarlanmış. Sorunun hiç aklınıza gelmeyecek saçma bir cevabı olabiliyor. Çözmekte zorlandığınız bölümlerde sonuca ulaşmanıza yardımcı olan ipuçlarınız var ama bunların sınırlı olduğunu unutmayın.

Brain Out iOS Özellikleri