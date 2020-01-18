Brain Test, aklınızı ve dikkatinizi kullanarak çözebileceğiniz zorlu bulmacalar içeren eğlenceli bir mobil oyun. Zeka testi oyunları, akıl oyunları, bilmece oyunları, kelime bulmaca oyunları, sudoku, gibi düşünmeye zorlayan oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Brain Test’i şiddetle tavsiye ederim. Ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

IQ testi için kendi başınıza veya arkadaşlarınızla, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu Brain Test. Zihni açan zeka oyunlarından kurnazca hazırlanmış bulmacalara, tahmin edemeyeceğiniz yanıtları olan güldüren ve zorlu bilmecelerden zihni zorlayan ücretsiz oyunlara dopdolu bir iOS uygulaması. Görsellere bakıp soruların basit olacağını düşünebilirsiniz ancak hiçbir soru göründüğü gibi değil. İlerledikçe sorular zorlaşıyor. Çözmekte zorlandığınız bölümlerde ipucu alabiliyor veya atlayabiliyorsunuz ancak bu haklarınız sınırlı.