Brain Wash!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Brain Wash! oyununda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor. Eğlenceli ve sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Brain Wash! oyununda farklı sorulara yanıt bulmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Brain Wash! oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Brain Wash! oyununu kaçırmayın derim.

Brain Wash! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.