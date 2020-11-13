Braindom 2, zor çözülebilen bulmacalar içeren mobil oyunlar arasında. IQ’nuzu test etmek, beyninizi güçlendirmek için bir mobil oyun arıyorsanız, aldatmacalarla dolu, beyni zorlayan sorular içeren Braindom 2’yi mutlaka oynamalısınız. Braindom 2: Kim Kimdir? App Store’da da ücretsiz!

Braindom 2: Zeka Oyunları İndir

Farklı düşünmenizi sağlayacak, aklınızı zorlayacak zeka sorularıyla dolu harika bir mobil oyun Braindom 2. Braindom 2: Kim Kimdir? İmkansız Zeka Oyunları, yüzlerce farklı level içeriyor. Sorular; Kim yalan söylüyor? Kadının kocası kim? Babası kim? Sınavda hangi öğrenci kopya çekiyor? gibi çok basit sorular çıkıyor ancak çözmesi o kadar da kolay değil! Sadece görsellere ve karakterler arasında geçen konuşmalara odaklanarak bilmeceyi çözmeye çalışıyorsunuz. Soruların yanıtları kelimelerde, görselde, hatta sorunun içinde gizlenmiş olabiliyor. Cevap olarak üç şık sunuluyor. Zorlandığınız sorular için ipuçları (beyin simgesiyle gösteriliyor) mevcut ve oyun içi videoları izleyerek ücretsiz olarak ipucu sayınızı artırabiliyorsunuz.

Mantığınızı ve beyninizi test edin, eğer bir dahiyseniz Braindom 2: Kim Kimdir? İmkansız Zeka Oyunları çözmesi kolay bir oyun olacak! Beyin gücünüzü artırmak, IQ’nuzu yükseltmek için bir oyun arıyorsanız doğru oyundasınız. Bir bölüm trivia bir bölüm dedektif oyunu olan Braindom 2: Riddles Puzzle Game, zorlu soruları ve IQ testlerini çözmek için eğlenceli bir yol sunar. Diğer IQ oyunlarının, IQ testlerinin, zeka oyunlarının aksine Braindom 2, beyninizi geliştirmek için benzersiz bir konsepttir. Hafızanızı geliştirmek, hızlı düşünmek, esneklik kazanmak, dikkatinizi artırmak için mini oyunlar içerir.

Braindom 2, yüzlerce eğlenceli oyun, bilmece oyunları, zor bulmacalar, beyin testleri, IQ testleri, kelime oyunları ve çok çeşitli trivia oyunları sunan mobil cihazlar için en iyi ücretsiz oyunlardan biridir. Oyun, dahi olup olmadığınızı kontrol etmek için zorlu sorular içeren IQ tabanlı beyin oyunudur. Orijinal bulmaca oyunları ve zorlu zeka oyunları ile IQ seviyeniz yükselecek.