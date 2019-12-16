Bullet Man 3D, ateş etmeli bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Cheating Tom (Kopyacı Tom) başta olmak üzere milyonlarca indirmeye ulaşan mobil oyunların geliştiricisi Crazy Labs’e ait olan Bullet Man 3D’de lazerli silahınızla düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun zorluk düzeyi gittikçe yükseliyor.

iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda akıllıca nişan alarak düşmanları doğrudan öldürüyorsunuz veya tuzaklar vasıtasıyla işlerinizi bitiriyorsunuz. Silahınızı ateşlemeden önce çok iyi düşünmeniz gerekiyor çünkü tek atış hakkınız var. Düşmanların diplerinde duran tuzakları etkinleştirmeniz bölümü geçmeniz için yeterli ancak bazı bölümlerde kurtarmanız gereken rehineler de çıkıyor.

Bullet Man 3D iOS Oyunu Özellikleri