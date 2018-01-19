John ve Emily ismindeki iki karakterimiz bir gün evden kaçar ve çok merak ettikleri ormanı keşfe çıkarlar. Bu ormanın içerisinde gördükleri şeker evini de merak ederler ve evin içine girerler. Ancak bu ev korkunç cadının ufak bir tuzağıdır. John ve Emily'e eve gitme yolunda yardım etmeli ve onları cadının elinden kurtarmalısınız.

Oyun sahip olduğu hikayesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kategorisine göre güzel bir senaryoya sahip olan Candy House Escape'de çeşitli oyun kartları yer alıyor. Zorlandığınızda taktirde bu kartları kullanmalı ve gizli bölgeleri keşfetmelisiniz. Böylelikle cadının kurduğu tuzaklardan kurtulabilir ve iki karakterimizi evine güvenle götürebilirsiniz.

Candy House Escape Özellikleri