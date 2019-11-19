Cannon Shot!

Seviyeyi tamamlamak için tüm kovaları toplarla doldurun. Vurduğunuz topların yönünü değiştirmek için çeşitli nesneleri hareket ettirmek için parmağınızı kullanın. Akıllı nişan al! Yeni topların kilidini açmak için seviyeleri tamamlayın. Nadir olanı bulabilir misin?

Toplarımızı toparlamak için platformlardan faydalanmak zorunda kalacağız. Neyse ki kovaları tamamlamak için gerekenden fazla topumuz olacak ve bu nedenle, engellenme konusunda endişelenmeden öğelerin ekranın etrafına yerleştirilmesiyle uğraşabilirsin.

Ayrıca 3 yıldızı kazanabilmek için kovaları mümkün olduğunca çok topla doldurman gerekiyor. Her ne kadar zorluk açık bir şekilde artsa ​​da, hedefimize ulaşma daha da karmaşık hale geliyor.