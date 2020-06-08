Car Games 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyundur.

Araba oyunlarının her türlüsünü severek oynayan bir grup insan hala bulunuyor diye düşünüyorum. İşte bu oyunda da araba oyunlarında gördüğünüz her çeşit bölüm var. Araba yıkamadan park etmeye, yarış yapmadan engeller aşmaya kadar bir çok alanla ilgili oyunla karşılaşabilirsiniz. Eğer sizde bütün oyunların üstesinden gelebilirim diyorsanız bu oyun tam size göre. Arabaları senin gibi ustalardan başka kimse bu kadar iyi tanıyamaz.

Eğlenceli atmosferi ve renkli bölümleriyle her yaşa ve kitleye hitap eden çok yönlü bir oyun.Seviyeler ilerledikçe kazanma ihtimalin azalabilir bu yüzden oyunda ustalaşmaya çalış. Herkese ne kadar iyi oynayabildiğini göster. Unutma bazı seviyelerde zekanı zorlayacak şeylerle karşılaşabilirsin. Bu seviyelerde çok dikkatli olarak strateji yapabilirsin. Sen de bu zorlukları aşabilirim diyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.