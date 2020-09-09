Chain Cube, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Chain Cube oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli blokları birleştirerek 2048'e ulaşmanız gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Heyecanlı bir oyun deneyimi sunan Chain Cube, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynaması gereken bir oyun. Dikkatli olmanız gereken oyunda keyifli zaman da geçirebiliyorsunuz. Chain Cube oyununuda işiniz bir hayli zor. Chain Cube oyunu sizleri bekliyor.

Chain Cube oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.