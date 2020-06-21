Bulmaca oyun serisi olan Christmas Sweeper’ın 3’ncü oyunu lansmana çıktı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Christmas Sweeper 3’te oyuncular adeta kış aylarına yeniden dönecek ve noelin tadını çıkaracaklar.

Daha zengin bir içerik ve daha zorlu seviyeleri ile oyunculara onlarca farklı bulmacayı getiren üçüncü oyun internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabiliyor. Basitten zora doğru gidecek olan oyun da oldukça hoş bir tasarım ve görsel efektler oyuncuları bekleyen detaylar arasında yer aldı.

Rekabet dolu liderlik listelerine de sahip olan yapım ilk iki oyuna nazaran daha geniş bir bulmaca dünyasına ev sahipliği yapacak.

1 milyon barajını geçtiğimiz aylarda geride bırakan yapım, 2020 yılında da çok sayıda güncelleme almaya devam edecek. Bu güncellemeler ile oyuna yeni seviyelere sahip bulmacalar eklenecek.