Çeşitli oyun kombinasyonlarının yer aldığı Christmas Sweeper 4’te birbirinden yeni bulmaca türleri oyunculara sunuluyor.

Christmas Sweeper serisinin en yeni oyunu olan ve şu sıralar 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım klasik oynanış içerikleri ile yepyeni bir deneyimi oyunculara sunuyor.

Benzersiz bulmacalara sahip olan yapım da oyuncular basitten zora doğru ilerleyerek onlarca farklı bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

Noel temalı içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular 3’lü, 4’lü ve 5’li olmak üzere çeşitli kombinasyonları oluşturarak, aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacaklar.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra 10 bin oyuncu sayısını geride bırakan başarılı oyun, oyuncu incelemelerinde de beklentileri geride bırakmayı başardı.