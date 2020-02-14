City Tour 2048 : New Age, aynı binaları eşleştirerek ilerlediğiniz şehir kurma oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan 2048 sayı bulmaca oyunuyla şehir kurma oyunları öğelerini birleştiren süper eğlenceli bir oyun. iOS platformunda da ücretsiz olan Şehir Turu 2048 : Yeni Çağ oyunu boş zamanlarda vakit geçirmek için oynanabilecek en iyi oyunlardan biri.

Şehir kurma oyunlarını fazla detaylı, zor bulanlar için tavsiye edeceğim mobil oyunların başında geliyor. Oyunda ilerlemek çok basit. Aynı binaları bir araya getirerek yeni, çok daha gelişmiş binalar inşa ediyorsunuz. İlerledikçe yeni bina ve şehirlerin kilidi açılıyor. Stratejik olarak kullanmanız gereeken üç yardımcı öğe var. Undo, hatanızı telafi etmenizi sağlarken; Magic, binalarınızı geliştirmenize yardımcı oluyor. Broom ise şehirde artık olmaması gerektiğini düşündüğünüz binaları yok etmenize imkan veriyor.